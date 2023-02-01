美國3饒舌歌手「集體失蹤」　表演取消失聯至少10天

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州3名年輕饒舌歌手原定1月21日要在底特律一間俱樂部演出，但在表演取消後，3人失蹤至少10天。當地警方已證實此事並介入調查。

綜合美媒CNN、WLNS報導，這3名當地饒舌歌手分別是28歲的凱利（Armani Kelly，藝名Marley Whoop）、31歲的威克（Dante Wicker）及31歲的吉文斯（Montoya Givens），依據原定計畫，要在Lounge 31俱樂部演出。已知凱利在失蹤前曾發語音訊息給母親報平安，已於21日下午5時抵達底特律。

然而底特律警察局重案組負責人麥克吉尼斯（Michael McGinnis）表示，這場表演被取消，在那之後，3人集體失蹤。除了底特律警方之外，目前已有多個警察機構聯合參與調查，但麥克吉尼斯直說，此案情況非常特殊。

凱利母親坎普（Lorrie Kemp）透露，凱利1月21日離開家之後，那天晚上手機開始轉進語音信箱，當時就知道出事了，自從收到報平安的語音訊息之後，再也連絡不上兒子，於隔日報警。凱利未婚妻佩琳（Taylor Perrin）則轉述凱利失聯前的說法指出，當晚因設備問題取消演出，打算和其他人聯繫，可能會去找另個活動，但晚上7時30分之後，簡訊、電話、臉書訊息全都找不到人。

在凱利失蹤的消息傳開後，另外兩名歌手威克、吉文斯的親朋好友也意識到，在這之後都沒有見過他們，才向警方通報失蹤。

1月30日這天，坎普與佩琳外出分發傳單尋人，佩琳心中仍抱持著能找到人的希望，「不親眼見到我才不信，我不會相信的……我需要他 」。