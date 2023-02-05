嘉義戶外秘境向禾休閒漁場　體驗一日漁夫生活

▲ 嘉義秘境向禾休閒漁場，戶外踏青、遛小孩都推薦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

都市待膩了，不少民眾選擇擁抱大自然，嘉義向禾休閒漁場位於嘉義縣東石鄉因各大節目到訪，讓在地私房景點意外曝光，場域打造全台最大人工海藻養殖，水面清澈見底，漫步在漁場湖面，享受嘉義慢活愜意美好時光。

嘉義東石鄉向禾休閒漁場成立於2008年，以養殖海藻、蛤蜊為主，為雲嘉最大海藻養殖區，漁場純淨無汙染，讓來到這所有大小朋友，都能獲得身心靈得到洗滌，活魚現釣、蛤蜊現抓，就可馬上享用。即日起至2/28止，入門票12歲以上380元；3歲以上300元，3歲以下免費(憑證)，入園即可體驗：海藻食物鏈、海藻器具導覽、模擬藻農生活、海藻洗刷刷、涼拌海藻料理DIY…等一系列海藻活動。

漁場還打造二艘海盜船，讓旅客可以穿上海盜服，體驗划船、撈海藻樂趣，撈起來的海藻還有DIY課程，教您如果製作涼拌海藻，而為了讓現今小孩體驗古早味樂趣，只要你捲起褲管，就可體驗『一兼二顧-摸蛤仔兼洗褲』，自己下水自摸大文蛤，大朋友摸到非常有成就感，小朋友摸到一個就開心極了。

體驗完動態活動，就要來體驗靜態釣魚活動，在漁場裡的生態相當豐富，除了撈海藻、釣魚外，夏季還可以釣螃蟹，親子同樂與情侶約會最佳選擇，豐富活動與行程，絕對讓你滿載而歸。





地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號

交通方式：

1、 大眾交通：嘉義高鐵站，或嘉義火車站搭車，於嘉義縣立體育館下車，

步行10分鐘至嘉義客運朴子站，轉搭『朴子-海埔地』路上即可到鰲鼓溼地森林園區

2、 自行開車：

(1) 國1：嘉義系統交流道(鹿草/水上)出口下交流道>朝東西向快速道路東石線(台82線)前進 >往港口宮(黃色看板媽祖神像)方向右轉>抵達港口宮>循鰲鼓溼地森林園區指標前進>抵達四股社區>向前1.3公里抵達園區停車場及向禾漁場。

(2) (台61線)259k >下鰲鼓匝道>左轉過涵洞>再左轉>循鰲鼓溼地森林園區指標前進>再左轉過涵洞>>抵達四股社區>向前1.3公里抵達園區停車場及向禾漁場。