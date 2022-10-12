海盜船斷2半「90度垂直插地」　驚悚畫面曝！金屬片噴出重砸頭部

記者陳宛貞／綜合外電報導

海盜船是喜愛刺激的民眾到遊樂園必玩的遊樂設施，巴西塞阿拉州一家遊樂園卻傳出恐怖意外，載有遊客的海盜船竟在運作中從中斷成二半，斷裂瞬間噴出的金屬碎片當場刺中附近遊客頭部，船上遊客還得設法爬下90度垂直插地的船體，畫面險象環生。

根據《鏡報》，這起事件發生於塞阿拉州小鎮卡寧德（Canindé），一家遊樂園海盜船9日晚間運轉中發生意外，硬生生斷成二截，影片中可見半截海盜船和地面呈現90度，船尾刺向空中，座椅直接面對地面，船上遊客只能抓著欄杆、踩著椅子驚險回到地面，最後排的遊客更是一度差點吊掛空中。

海盜船斷裂瞬間噴出金屬碎片，導致當下在附近的遊客不幸遭殃，消防員趕到現場後將2名傷者送醫，還有其他遊客腿部受到輕傷，所幸沒有大礙。

其中一名住院的傷者為保護女友，趕緊抬手擋住金屬片，事後受訪提到，「太可怕了！金屬片刺向我的頭時，我的一生在幾秒鐘內從眼前閃過，只有在場的人才會懂。」他的嘴巴下方被砸中，總共縫了15針，女友也因頭部被砸送醫，所幸當晚已經出院。

▲ 巴西遊樂園海盜船竟從中間斷開。（圖／翻攝自推特）

35歲教師席爾瓦（Marly Santos da Silva）和她19歲的女兒、親戚等人當時就在海盜船上，將這場恐怖經歷形容為一場噩夢，且認為海盜船若在空中壞掉，「所有人都會死。」

當局事發後下令關閉這家遊樂園，才發現業者未持有經營許可證。消防部門指出，他們已經提交相關文件，但申請程序尚未完成，當局也未發放許可證，負責人正依不正當行為致傷罪名接受調查。

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