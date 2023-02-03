正妹穿小丁一字馬「下面全空」　長腿一跨！網神出IG解鎖更狂照片

▲有網友在社團轉貼正妹一字馬的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

超強一字馬！近日有網友發文分享一張照片，從畫面可見，有位正妹穿上類似女僕裝的衣服，並做出一字馬的姿勢。而超狂照片曝光後，隨即引發網友熱議，其中還有人直接神出本尊IG。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上轉貼一張照片並直呼「一字馬！」從畫面可見，這位正妹頭上戴著白色髮飾，並綁著雙馬尾，上衣類似於女僕裝，但下半身卻只穿了件黑色小丁。

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值得一提的是，正妹做出一字馬的姿勢，用雙腳連接兩個桌面，最狂的是，她的屁股下方「完全是空的」，展現高超技術。

照片曝光後，也引發網友好奇正妹是怎麼跨上去的，以及該如何恢復站立姿勢，「這要怎麼弄啊」、「我比較想知道，她拍完要怎麼起身」、「要怎麼下去啊」、「好強，腿是怎麼開的」。還有網友大歪樓，「抱歉後面椅子讓我看成那根」、「有想壓下去的衝動」。

此外，更有網友一眼認出本尊身分，「柳丸，她拍照姿勢都差不多是這樣」。事實上，照片中的正妹是日本Coser柳丸，她在IG上擁有12.7萬位粉絲，推特更有近68萬人追蹤，從她分享的照片可見，她時常做出劈腿動作，「一字馬」更是她的招牌，筋骨相當軟。