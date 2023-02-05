搶看Coser女神伊織萌　粉絲心碎「長得很普」過譽了！真實長相曝

▲伊織萌身材姣好。（圖／翻攝自伊織萌IG）

記者施怡妏／綜合報導

FF40（FancyFrontier開拓動漫祭）於4日正式開展，今年除了一樣聚集許多知名繪師、Coser販售相關作品，hololive也首度參戰，並邀請到超人氣Coser「伊織萌」，有網友貼出照片表示，伊織萌本人沒有IG上的照片好看，「真的普普」，對此，有網友認為真的過譽了，但也有人認為本人妝淡更好看。

原PO在PTT發文，「伊織萌沒修圖的真相，是不是過譽了？」看了伊織萌在活動現場的照片，跟IG上的模樣差很多，「當然不醜，但就真的普普」，直言台灣不少藝人或是網紅都比伊織萌好看，「沒修圖的伊織萌，是不是真的過譽？」

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貼文一出，有網友認同，「沒修圖真的普」、「這種就是標準網路被捧上天，結果來到現實，就是個普妹」、「沒見到本人之前，都不要相信」、「這個就比較好看的日本路人普妹」、「已經化妝過了還長這樣真的不行」。

不過也有網友幫補血，「私服才正，Cos都過頭」、「沒整形沒修圖超正，而且人本來就不需要整形，時間到了你整的東西都會回復原狀，甚至要討債的，自然才是正」、「可能妝容的問題吧」、「沒修圖這樣還可以吧」、「看起來滿天然的，給推」。

還有見過本人的網友指出，「現場看漂亮很多欸」、「看到本人會發現沒差多少，之前看過2次」、「我5、6年前看過本人，還不錯啊」。