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還原日治時期設計手稿比例模型　水道博物館將二抽三送原理變成藝術裝置

▲台南山上花園水道博物館，爭取文化部補助，在景觀池旁重現二抽三送工法的過程，搭配優美造景，將複雜的科學原理，變得一目瞭然，讓參觀民眾直呼是最有教育意味的裝置藝術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，爭取文化部補助，在景觀池旁重現二抽三送工法的過程，搭配優美造景，將複雜的科學原理，變得一目瞭然，讓參觀民眾直呼是最有教育意味的裝置藝術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，是全國眾多水道設施中唯一一座國定古蹟，其中從曾文溪取原水處理到運送到20公里以外的台南市，獨特二抽三送的輸水系統，更是獨步全國，館方爭取文化部補助，在景觀池旁重現了整個工法的過程，搭配優美造景，將複雜的科學原理，變得一目瞭然，讓參觀民眾直呼是最有教育意味的裝置藝術。

▲台南山上花園水道博物館，爭取文化部補助，在景觀池旁重現二抽三送工法的過程，搭配優美造景，將複雜的科學原理，變得一目瞭然，讓參觀民眾直呼是最有教育意味的裝置藝術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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水道博物館指出，１００年前台南水道運作原理，是從曾文溪取水引入沉澱池（一抽）進行初步沉澱後，順著地勢流放到快濾桶室（一送）過濾，完成過濾的淨水再流放到更低的送出唧筒室（二送）周遭，然後藉著唧筒動力抽送（二抽）到1.8公里以外的淨水池後，再從淨水池放流到台南市區（三送），整個二抽三送過程，考慮到動力、高低位差，還要克服距離及水管摩擦力，是相當先進的設計，也成為水道博物館最核心的精神。

由於整個系統涵蓋面積廣達56公頃，距離更超過20公里，館方雖然透過簡介或導覽老師介紹，但如何完整解說，一直困擾著館方；去年在立委郭國文協助下，館方爭取到文化部補助，透過3D建模，將整個輸水過程，以及高低位差，做成長3公尺，寬1.2公尺，高度1.5公尺的模型，完整呈現整個淨水輸送過程，讓抽象的過程與知識具象化，民眾在閱讀模型的過程中也更容易理解整個水道系統的運作。

▲台南山上花園水道博物館，爭取文化部補助，在景觀池旁重現二抽三送工法的過程，搭配優美造景，將複雜的科學原理，變得一目瞭然，讓參觀民眾直呼是最有教育意味的裝置藝術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

擔任水道博物館專業導覽員的李峯男老師表示，受限於地域限制，水道博物館內的設備是二抽三送中的「第二抽」與「第一、第二送」，造成民眾不容易聯想完整。這次設置的模型，除了將整個過程具體展現，每個過程都有簡易文字說明，也逐一標示「抽」或「送」的步驟，在講解上更容易外，民眾對於知識的吸收成效也提升很多。

山上花園水道博物館前身為原台南水道，落成於日治時期1922年，由濱野彌四郎技師設計規劃而成，現存諸多設計手稿中包含建築設計、唧筒設計等，皆詳盡完善，如今成為博物館重要的展示資源，而二抽三送模型放置在生態池旁，配合民眾參觀與導覽解說動線，學習與賞景相互兼顧，相得益彰。

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