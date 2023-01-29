踏青成踏花水道博物館花海頻遭破壞　館方出奇招護花見成效

▲台南山上花園水道博物館規劃的花海正值盛開期，吸引近4萬人次到訪，不少民眾為了取景走入花叢，將原本茂密的花海踩成一片片「空地」，館方製作警示立柱，達到護花效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長達10天的春節連假進入尾聲，台南山上花園水道博物館規劃的花海正值盛開期，吸引近4萬人次到訪，不過人多也造成破壞，不少民眾為了取景，走入花叢，將原本茂密的花海踩成一片片「空地」，館方為了減輕傷害，製作「命案現場」立柱，果然引起遊客關注，也達到護花效果。

配合春節假期，水道博物館利用廣闊園區，規劃科學闖關、文創市集，以及攀樹環境教育體驗，吸引不少親子遊客到訪；另外配合節慶氛圍，館方特別在C館東側，闢出3000坪的黃波斯菊花海，由於時間搭配得宜，年假期間全面盛開，搭配百年紅磚建築為背景，成為最具特色的拍照景點，館方也在社群媒體持續更新花況，吸引眾多遊客前來走春踏青。

為了便利取景，館方特別在花海區內，闢出了多條小徑，方便民眾深入拍攝，但假期開始人潮湧現時，就發現有不少民眾為了拍攝方便，直接走入花叢中，不少花朵被攔腰踩斷，原本完整的花海，甚至被踩出一片片空地，影響其他遊客取景。

館方表示，因為人力不足，無法持續派員在花海宣導，但擔心花海持續被破壞，影響遊興，於是製作了提醒標誌，並在遭破壞的區域放置三角錐，但效果仍然有限，只好用更顯眼的紅龍柱，製作「命案現場」幽默圖文，希望能喚起遊客注意。

▲水道博物館規劃花徑讓民眾得以進入花海攝影。

這樣的做法果然引起話題，有不少民眾還特別拍照留念，達到宣導效果，原本到初三就擺出四支紅龍柱，在宣導後，截至今日連假最後一天，只再增加兩支警示柱；館方表示，花期還有一個月的時間，會持續努力護花，也歡迎遊客把握時間賞景。