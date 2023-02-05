中國間諜氣球飄好慢！鄭明典揭原因：遇上「平流層暖變」

▲美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

美國4日擊落飛過軍事敏感區域上空的中國間諜氣球，派出最強大的F-22猛禽戰機（Raptor）發射AIM-9X空對空飛彈，完美命中。中央氣象局長鄭明典解釋，近日遇上「平流層暖變」，才造成氣球飄移緩慢。

綜合CNN、紐約時報等報導，價值2億美元的F-22猛禽戰機自蘭利空軍基地（Langley Air Force）升空後，於當地4日下午2時39分，在北卡羅來納州與南卡羅來納州之間的領海上空，成功擊落中國間諜氣球，此處距離美國岸邊約6海里。

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鄭明典解釋「氣球為什麼飄那麼慢？」他指出，「正常情況，中緯度高空的西風很強，氣球可能在兩天內就飄離美國本土。這幾天剛好遇上『平流層暖變』，高空西風帶位置明顯偏移，美國上空變成一個弱風帶，要一直到美國東北，快要出海前才會遇到強風。出海後風向轉變，風速更強，不處理很快就會飄到歐洲上空了」。

中國間諜氣球的出現引發各界關注，拜登在軍方成功擊落氣球之後表示，其實早在1日就下令盡快擊落氣球，但國安團隊考量到安全因素，建議氣球飄至海域上空再行動。這顆中國間諜氣球最早於1月28日就來到美國阿留申群島附近，接著進入加拿大，後來再度進入美國領土上空，最終朝東移動，飄到大西洋上空。

▲鄭明典解釋氣球飄移速度慢的主因跟平流層暖變有關。（圖／路透）