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社會 社會焦點 保障人權

超毛！大過年頭一遭　彰化10天4起死亡車禍　　　

▲彰化大過年發生4起死亡車禍。（圖／ETtoday資料照）

▲29歲暖警高偉倫遭毒駕高速衝撞傷重不治。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

超毛！彰化縣從大年初二(1月23)日至今，短短10天，已在彰化市、和美及伸港等鄉鎮陸續發生4起死亡車禍，大過年發生車禍死亡悲劇，不少民眾心裡面感到相當的不安，紛紛希望縣警局或是縣府等相關單位能舉辦祭拜祈福法會，安定民心。

彰化縣警局長1月16日由新北市政府警察局副局長張國雄接任才剛滿1周，彰化警分局29歲員警高偉倫，大年初二(1月23日)值勤完騎車回家，等紅燈時疑遭毒駕的男子吳柏翰從後方追撞，導致高員重傷，送醫後不治身亡。

▲▼ 彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路路口昨(3)日晚間7時58分發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲和美鎮12歲小六男童過斑馬線遭撞噴飛亡。（圖／ETtoday資料照）

高偉倫被撞身亡，彰化縣警方宣布自1月24日起連續3日執行「同步大執法」，取締全般違規案件4,575件，其中闖紅燈458件、超速3,532件（含嚴重超速40公里以上，64件）及其他違規585件。

闖紅燈及超速逞快都是造成重大車禍主因，員警在過年期間宣導與值勤已經忙得不可開交，開工後更是不得閒，2月1日上午在和美鎮欣北路與思北路口產業道路，發生26歲3寶媽騎機車與轎車相撞噴飛，送醫不治。

緊接著2月3日晚上40歲陳男騎乘重機車，酒駕沿伸港鄉中華路由北往南行駛至958巷附近，發生自撞電桿意外，重傷昏迷，送彰化秀傳醫院急救後仍不治死亡，酒測值高達1.3。

同一日(3日)晚上接近8點，彰化縣和美鎮1名國小6年級男童與母親打完羽毛球後，自行返家，在過馬路時遭迎面而來的轎車撞上，彈飛落地，當場失去呼吸心跳，經送醫後仍傷重不治，而肇事的44歲許姓駕駛，因涉過失致死罪嫌移送，以5萬元交保候傳。

元宵節才剛到，過年期間彰化已因為車禍發生4件死亡車禍，不僅轄區警局繃緊神經，更令不少縣民心驚驚，紛紛大呼「警局該祭一祭」，以安定民心才是，不過也有民眾建議，把錢花在祈安法會或是路祭，不如從易肇事路段著手加裝紅綠燈，或是劃設警示標誌，加強宣導以提醒用路人，才是根本解決之道。

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