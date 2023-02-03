碩士男瘋狂約砲同志！「乾洗」27人削百萬　「遊戲人生」下場出爐

▲詐欺慣犯林昆輝涉約砲男同志「乾洗」財物，到案曾被羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

擁有碩士學位的詐欺慣犯林昆輝，從2018年到2019年密集約砲男同志，涉趁對方事畢熟睡或洗澡空檔，偷取對方信用卡或翻拍卡號、授權碼，藉此盜刷數萬元到數十萬元購買手機、電腦甚至精品包，更掉包對方手機SIM卡防穿幫，受害者多達27人，林男到案自稱抱持「遊戲人生」態度而犯案，台北地院依竊盜、詐欺取財等罪判他2年3月徒刑與拘役120天，但不必強制工作，可上訴。

30多歲的林男曾做過大賣場行銷人員，後來靠打零工維生，他有多次約砲男同志「乾洗」財物前科，由於他先前被逮都認罪獲輕判、絕大多數易科罰金免坐牢，因而有恃無恐、一再故技重施，光是2017年7月到2020年7月，林男被偵辦新犯下類似詐欺案至少34件，本案審理的是其中27位受害人遭詐情節。

判決指出，林男犯案模式主要透過交友軟體隨機約砲男同志，碰面在自己、對方住處或到旅館開房翻雲覆雨後，涉趁對方睡覺或洗澡空檔，偷取對方信用卡與證件，伺機上網或到實體商店盜刷，還會利用快遞APP的代購功能，將偷來的信用卡交給不知情外送員跑腿簽帳，購買高價手機、電腦甚至精品包，動輒數萬元到數十萬元，多數變賣獲利。

▲林昆輝涉偷走被害人信用卡盜刷，購買高價手機、電腦甚至精品包，多數變賣獲利。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，林男也會視狀況直接翻拍受害人信用卡號、授權碼，並掉包被害人手機SIM卡裝入自己手機，藉此入侵被害人電子郵件、網路銀行與各類購物APP，以重新認證方式取得帳號密碼，除用於盜刷信用卡，更盜領被害人存款，由於被害人一時沒察覺仍可上網的手機已被掉包門號，損失最慘重的被害人竟遭林男盜刷近50萬元。

林男於2020年2月到案，起初不認罪，反而責怪被害人「來我家吃喝拉撒不付錢」，他氣不過才犯案，檢警從他的筆記本找到2018年9月到2019年12月的27位被害人，其中25人提告。檢方以有反覆實施同一犯罪、且共犯在逃有勾串滅證之虞，聲押禁見林男獲准，起訴時並建請法官宣告林男強制工作。

林男驚覺事態嚴重，設法與本案被害人協商，企圖藉由賠償大部分被害人達成和解之名請求交保，但屢被駁回，林男趕緊改口承認獨自犯案、沒有幫手。林男並供稱，因曾受情感欺騙、損失財物，所以抱持「遊戲人生」態度隨意行竊、詐騙。

法官指林男辯解的犯罪動機不成理由，但考量他已跟本案其中20位被害人外加發卡銀行達成調解，犯後態度尚可，依竊盜、侵占等罪合併判處拘役120天、得易科罰金12萬元，詐欺取財與偽造文書等罪合併判刑1年10月、得易科罰金66萬5000元，另依電腦詐欺罪判刑5月，不得易科罰金。

至於檢方請求宣告林男強制工作矯正犯罪惡習，法官指司法院大法官釋字第812號解釋，已宣告強制工作違憲，所以本案無法宣告林男須強制工作，全案可上訴。