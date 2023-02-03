　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碩士男瘋狂約砲同志！「乾洗」27人削百萬　「遊戲人生」下場出爐

▲▼ 林昆輝約炮乾洗25同志。（圖／記者劉昌松攝）

▲詐欺慣犯林昆輝涉約砲男同志「乾洗」財物，到案曾被羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

擁有碩士學位的詐欺慣犯林昆輝，從2018年到2019年密集約砲男同志，涉趁對方事畢熟睡或洗澡空檔，偷取對方信用卡或翻拍卡號、授權碼，藉此盜刷數萬元到數十萬元購買手機、電腦甚至精品包，更掉包對方手機SIM卡防穿幫，受害者多達27人，林男到案自稱抱持「遊戲人生」態度而犯案，台北地院依竊盜、詐欺取財等罪判他2年3月徒刑與拘役120天，但不必強制工作，可上訴。

30多歲的林男曾做過大賣場行銷人員，後來靠打零工維生，他有多次約砲男同志「乾洗」財物前科，由於他先前被逮都認罪獲輕判、絕大多數易科罰金免坐牢，因而有恃無恐、一再故技重施，光是2017年7月到2020年7月，林男被偵辦新犯下類似詐欺案至少34件，本案審理的是其中27位受害人遭詐情節。

判決指出，林男犯案模式主要透過交友軟體隨機約砲男同志，碰面在自己、對方住處或到旅館開房翻雲覆雨後，涉趁對方睡覺或洗澡空檔，偷取對方信用卡與證件，伺機上網或到實體商店盜刷，還會利用快遞APP的代購功能，將偷來的信用卡交給不知情外送員跑腿簽帳，購買高價手機、電腦甚至精品包，動輒數萬元到數十萬元，多數變賣獲利。

▲桃園市中壢警分局劉姓員警，去年1月間透過線民提供身分證使用，但卻遭冒用在網路上盜刷8萬餘元，事後被列為詐欺共犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林昆輝涉偷走被害人信用卡盜刷，購買高價手機、電腦甚至精品包，多數變賣獲利。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，林男也會視狀況直接翻拍受害人信用卡號、授權碼，並掉包被害人手機SIM卡裝入自己手機，藉此入侵被害人電子郵件、網路銀行與各類購物APP，以重新認證方式取得帳號密碼，除用於盜刷信用卡，更盜領被害人存款，由於被害人一時沒察覺仍可上網的手機已被掉包門號，損失最慘重的被害人竟遭林男盜刷近50萬元。

林男於2020年2月到案，起初不認罪，反而責怪被害人「來我家吃喝拉撒不付錢」，他氣不過才犯案，檢警從他的筆記本找到2018年9月到2019年12月的27位被害人，其中25人提告。檢方以有反覆實施同一犯罪、且共犯在逃有勾串滅證之虞，聲押禁見林男獲准，起訴時並建請法官宣告林男強制工作。

林男驚覺事態嚴重，設法與本案被害人協商，企圖藉由賠償大部分被害人達成和解之名請求交保，但屢被駁回，林男趕緊改口承認獨自犯案、沒有幫手。林男並供稱，因曾受情感欺騙、損失財物，所以抱持「遊戲人生」態度隨意行竊、詐騙。

法官指林男辯解的犯罪動機不成理由，但考量他已跟本案其中20位被害人外加發卡銀行達成調解，犯後態度尚可，依竊盜、侵占等罪合併判處拘役120天、得易科罰金12萬元，詐欺取財與偽造文書等罪合併判刑1年10月、得易科罰金66萬5000元，另依電腦詐欺罪判刑5月，不得易科罰金。

至於檢方請求宣告林男強制工作矯正犯罪惡習，法官指司法院大法官釋字第812號解釋，已宣告強制工作違憲，所以本案無法宣告林男須強制工作，全案可上訴。

ET快訊
現場畫面曝！行人遭自強號撞斃　南北線中斷
陸軍女中尉私密片瘋傳　八軍團證實：訊息是她發的
訴願書「這一段」太直白　PTT不忍直視：林智堅慘到這樣？
快訊／台灣特斯拉降價了！　最新價格曝光
直擊日本壽司郎「整間空蕩蕩」！　網點出日本人個性
快訊／台鐵死傷事故！　3站列車受影響
2超大咖球星都落選！　NBA全明星賽名單出爐
營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亂摳女下屬牛仔褲破洞　經理瞎扯「工地日常」結局超慘

現場畫面曝！台鐵嘉義=南靖「行人遭自強號撞斃」　南北線中斷中

花蓮「這地方」發錢了！符合條件入帳1萬元　最高爽領3萬

碩士男瘋狂約砲同志！「乾洗」27人削百萬　「遊戲人生」下場出爐

男參加鐵人三項愛河溺斃　高雄體育總會判賠222萬...發回更審

工地版《神鬼交鋒》！他佯裝承包商雇吊車　竊走40萬元鋼板

台南警春節值班吃「心酸便當」！80元離譜配菜曝　警喊：踩雷了

高雄3條通女匪內衣藏毒被逮　警宣讀權利...她嫌慢：唸快一點

逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　移民署「這專案」讓她開心到哭

營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

產後胸縮水去隆乳圓夢　老公支持全程貼心照顧

亂摳女下屬牛仔褲破洞　經理瞎扯「工地日常」結局超慘

現場畫面曝！台鐵嘉義=南靖「行人遭自強號撞斃」　南北線中斷中

花蓮「這地方」發錢了！符合條件入帳1萬元　最高爽領3萬

碩士男瘋狂約砲同志！「乾洗」27人削百萬　「遊戲人生」下場出爐

男參加鐵人三項愛河溺斃　高雄體育總會判賠222萬...發回更審

工地版《神鬼交鋒》！他佯裝承包商雇吊車　竊走40萬元鋼板

台南警春節值班吃「心酸便當」！80元離譜配菜曝　警喊：踩雷了

高雄3條通女匪內衣藏毒被逮　警宣讀權利...她嫌慢：唸快一點

逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　移民署「這專案」讓她開心到哭

營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

聯發科法說會今日登場　市場關注手機市況及高通價格挑戰

【廣編】OSIM福利品4折起！減壓養身椅首次開賣「人氣好命商品」驚喜價6.9折

YouTuber替「壽司郎屁孩」緩頰！籲大眾停止獵巫：他已經在反省了

女子摔跤一周後離奇命危！　醫生檢查左腹器官「豆腐般破裂」

亂摳女下屬牛仔褲破洞　經理瞎扯「工地日常」結局超慘

建商砸3.7億購士林荒廢幼稚園　改建新案單價上看7字頭

大安森林公園宅「樂揚知森」　綠意機能價格享盡置產優勢

搶國際客！交部2支箭　「補貼觀光人才薪資、國外客旅台優惠」

國光女神「突PO超辣婚紗照」上下都開V！剛交往半年…激吻甜認：越來越近

近7成企業正面看今年景氣！　45％有計畫調薪

想要大UU！實測AI繪畫　用膝蓋、衛生紙狂失敗

社會熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

賓士車拒檢逃…警開槍打死乘客遭起訴

少女墾丁回家「走路姿勢怪」母怒告30多歲男

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

色男趁醉潛入　「這招」讓兄弟準女友認錯人

工程師主管偷吃2女　開房25次都她付錢

壯漢扮女性侵男子　二審判3年6月

網紅玩手銬拍片險被逮嚇哭！「勸戒未開罰」原因曝

中和警擊斃「拒檢蛇行賓士乘客」被起訴　同仁不平

高雄六龜「十八羅漢山」野人起底　敗光遺產、品味不差

更多熱門

相關新聞

工地版《神鬼交鋒》！他佯裝包商竊走0萬元鋼板

工地版《神鬼交鋒》！他佯裝包商竊走0萬元鋼板

高雄市一名甄姓男子雇用大型吊車載走工地內的鋼板，工人發現十多噸鋼板突然不見，趕緊報警處理，警方調查後，發現甄男竟佯裝工地承包商，竊走價值40萬元的鋼板，手法宛如經典電影《神鬼交鋒》，最後甄男被依竊盜罪嫌移送偵辦。

打詐　司法和行政機關共同監管

打詐　司法和行政機關共同監管

竊盜慣犯也開工　通緝犯「整理鷹架」露餡

竊盜慣犯也開工　通緝犯「整理鷹架」露餡

手遊遭破解損失上億　36作弊玩家遭起訴

手遊遭破解損失上億　36作弊玩家遭起訴

「飯店少東」詐想婚女251萬！超渣男上訴判更重

「飯店少東」詐想婚女251萬！超渣男上訴判更重

關鍵字：

詐欺乾洗男同志約砲竊盜盜刷

讀者迴響

熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

即／宏碁前CEO蘭奇因手術逝世　享壽69歲

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

快訊／吳宗憲二女兒生了！　

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

好市多草莓大福咬開藏整條蟲　人妻崩潰

賓士車拒檢逃…警開槍打死乘客遭起訴

少女墾丁回家「走路姿勢怪」母怒告30多歲男

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面