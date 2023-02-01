醫師PO女患者私密照　圖說「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」遭停業

▲昆山一名婦科醫生在公共討論串中貼出女患者內診照。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

江蘇昆山一名男醫師用代號「隨風」在一個名為「上班與下班的割裂人生」討論串中回文，「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」，配圖選用一張為女性患者內診時的照片和一張個人裸露胸上部位的側臉照，引起網友批評。

▲這名婦科醫生現已被暫停執業，接受調查。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，網傳圖片顯示，在豆瓣「上班與下班的割裂人生」話題中，一名網名為「隨風」的網友在1月27日發布了患者在診療期間的私密部位圖片。因另一張配圖為男性側臉照，為此有網友留言詢問該「隨風」是否為生殖泌尿科醫生，「隨風」則回覆為婦科。

由於這張截圖在網路上傳開後，引起不少女性的反感和指責。一名女性網友「小米」（化名）透過肉搜發現，「隨風」是昆山第一人民醫院友誼院區的醫生，隨即向該院及當地衛健委反映，要求調查。

公開資訊顯示，昆山市第一人民醫院是當地唯一一所集醫療、科研、教學、康復、預防保健於一體的三級甲等綜合醫院。而友誼院區主要以婦科、產科及兒科等診療服務為主。

根據申訴處理進度顯示，該名醫生已經被暫停執業調查中，不過，當地衛健委相關人員及昆山第一人民醫院皆對此事件尚無正面回應。