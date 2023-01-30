南消七大隊新春團拜　祈安迎兔新氣象！

▲台南市消消局第七大隊於南門分隊舉辦2023年新春團拜，並頒贈工作獎勵金給消防弟兄，獎勵基層救災安全守候，展現消防大家庭溫馨熱鬧氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

玉兔迎春平安年！台南市消防局七大隊，30日於南門分隊舉辦2023年新春團拜，邀請轄區分隊主管們互道新春祝賀，台南市消防之友會第七辦事處副處長徐琮展、總幹事陳聰賢與義消第七大隊大隊長陳金生一同參與活動共襄盛舉，並頒贈工作獎勵金給消防弟兄，獎勵基層救災安全守候，展現消防大家庭溫馨熱鬧氣氛。





這次頒贈項目為2022年消防業務年終評比工作獎勵金，頒贈對象為大、中、分隊績優幹部或承辦人；另2023年消防局擴大防火宣導活動「火神護祐、平安祈福3」由第七大隊主辦，活動於2023年1月14日圓滿結束，民眾反應熱烈，為慰勉消防人員辛苦規劃、主辦，消友會特別頒贈工作獎勵金給特別辛勞的消防人員，肯定消防人員的付出，繼續為市民安全努力之後盾。





消友會第七辦事處副處長徐琮展表示，消防之友會的成立在於作為打火弟兄的最佳後盾，本次代表處長陳建翰前來頒獎，看到消防弟兄們在大隊長黃輝林的帶領下，秉持局長李明峯與市長黃偉哲理念，不管在勤、業務執行均能全力以赴，績效特優，感到非常有意義！未來消友會也會持續支持消防工作，肯定第一線消防人員衝火場、執行救護工作的辛勞，也激勵績優消防員及保障消防人員權益。





台南市消防局第七大隊呼籲，近來寒流侵襲，低溫警報頻傳，民眾使用電器用火用電頻率較高，稍有不慎易引起火災，為防止火災發生，除灌輸民眾消防常識外，也提醒民眾勿濫用救護車，將救護資源留給真正需要的人。消防局也將持續貫徹市長黃偉哲的施政理念，加強救災救護整備工作，共同守護市民生命財產安全。