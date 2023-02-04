蔡英文視察桃園安家實物銀行　盼讓有需要者得到照顧

▲蔡英文總統今天在行政院長陳建仁與副院長鄭文燦等人陪同下視察北區安家實物銀行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統今（4）日上午視察桃園市政府社會局安家實物銀行，會中指出，在守護國人、照顧國人工作上，中央與地方永遠是夥伴，彼此需要密切合作。相信透過中央地方密切合作以及公私協力模式，一定可以善用所有資源，提供更多服務，讓有需要的人都能得到溫暖照顧。

▲蔡英文總統視察北區安家實物銀行後發表談話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統今天在行政院長陳建仁、副院長鄭文燦與衛福部長薛瑞元等人陪同下視察這座位於桃園市的北區安家實物銀行，桃市府則由副市長王明鉅陪同。首先聽取市府社會局長陳寶民「照顧弱勢、多元給付」簡報，蔡英文致詞時表示，今天是立春也是農民節，明天更是象徵團圓美滿的元宵節，在新年迎春時刻，感謝農民辛苦付出，在這一天，中央與地方政府一起來了解實物銀行推動執行情況，格外具有意義。

▲蔡英文總統等人聽取市府社會局長陳寶民簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文說：「這些年來，中央和地方合作，努力擴大社會安全網的照顧層面，其中實物銀行的推動是非常重要的一環。在桃園這裡，過去八年在鄭文燦副院長市長任內，努力推動安家實物銀行，不只數量增加，全市13區都有，也有許多貼心和創新的做法。今天所在的北區總行，由安德烈慈善協會協助辦理，協會於前年加入桃園「安心實物銀行」行列後，推出了客製化特殊物資箱，來服務重症和罕病患者的家庭。」

▲蔡英文總統今天在行政院長陳建仁與副院長鄭文燦等人陪同視察北區安家實物銀行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文強調：「我們看到越來越多企業、店家及民間團體，響應實物銀行政策，讓需要幫助的人可以獲得更及時、更貼近需求協助。大家應以惜食惜福精神，將每一份資源做到最好的運用。」

桃園市政府社會局不定期接收來自民間企業、團體或個人捐贈的民生用品、生鮮蔬果、營養品等物資，為避免資源分配不均或浪費，分別在中壢區及桃園區設立南、北區安家實物銀行總行，運用各區家庭服務中心、身障者社區資源中心等單位設置25家社區分行，總行具專職倉管人員、完整倉儲空間及設備保存物資，在專業社工人員評估家戶狀況需求，即時發給物資，以確保各界愛心捐贈之物資能合理分配及發放，達成照顧弱勢家戶，強化社會安全網目標。