今10：42進入兔年！之前出生寶寶都屬虎　專家：生肖判斷看「這天」

▲名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，兔年是從立春才開始。（圖／iStock）

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生肖屬兔是何時開始起算？國曆1月1日？還是農曆大年初一？名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授解答，正確的答案是「立春」開始！2023年2月4日上午10時42分21秒，節氣「立春」開始生肖屬兔，在「立春」之前一年都是生肖屬虎。原來春天開始才是新的一年開始，也是新的生肖才開始。

2023年農曆大年初一喜迎兔年？實際上虎年一直要到國曆2月4日，也就是節氣「立春」當天才正式開始，所以在這之前出生的小朋友，都是屬虎寶寶而非兔寶寶；而且「立春」前一個月是冬天，「立春」開始是春天，兩種生肖的八字命格、運勢、姓名等禁忌大不相同，要特別注意自己正確的生肖，否則一不小心恐搞錯一輩子，在買房、規劃居家或辦公室及開運上會有相當大的差異。

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有許多民眾誤以為農曆大年初一就是兔年正式開始，但實際上今年虎年要到2023年2月4日上午10時42分21秒，節氣「立春」過後才算結束。原因在於生肖交接的正確標準是以「立春」為基準點，但由於今年癸卯年閏年的關係，除夕、過年來得特別早，因此在農曆年節前出生的小朋友，實際生肖都還不是屬兔，而是虎寶寶。

在國曆1、2月出生的民眾，可以回過頭確認一下當年「立春」的時間，翻看萬年曆或農民曆來確認，以免搞錯生肖一輩子。由於生肖命格會影響磁場，因此算八字的時候都需要正確的生日時間，因為不同生肖在取名、買房、幸運方位都有相當大的差異。

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