　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘「探空氣球」！全球800個氣象站每天釋放　帶回高空大氣參數

▲▼探空氣球。（圖／中國甘肅網、江蘇氣象）

▲崆峒國家基本氣象站放出的探空氣球。（圖／中國甘肅網）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美間諜氣球風波愈演愈烈，中方強調是用於「氣象研究」的無人飛艇誤入美國。據悉，中國官方口中的「氣象氣球」指的是「探空氣球」，全世界約有800個氣象站每天規律釋放。甘肅一處氣象站觀測員曾介紹，探空氣球攜帶的探空儀會帶回高空氣象數據，然後數據交換到全中國乃至全球。

資料顯示，所謂「探空氣球」指的是一種攜帶儀器上升並傳回大氣參數的氣球 ，通常會測量氣壓、溫度、濕度以及風向風速，而底下懸吊的消耗性的儀器則稱為無線電探空儀。為測得風向風速資料，氣球通常可利用雷達進行追蹤或導航系統加以定位。

陸媒曾多次報導「探空氣球」升空，例如《中國甘肅網》2022年3月發表一篇題為《氣象站為何一天兩次放飛「大氣球」？甘肅氣象專家告訴你》的文章，內文介紹在崆峒國家基本氣象站，每天早晚7時15分都會升起一個白色的「大氣球」。

觀測員楊穎表示，這個探空氣球攜帶的探空儀，會將高空不同高度的5類氣象數據每秒一組，通過追蹤雷達返回到地面接收系統，然後數據交換到全中國乃至全球。

▲▼探空氣球。（圖／中國甘肅網、江蘇氣象）

▲江蘇氣象站放出的探空氣球。（圖／江蘇氣象）

另外，「江蘇氣象」官方微博1月22日曾發文介紹，大年初一當天準時放飛新年第一個探空氣球。其他如「新疆氣象」、「桂林氣象」等官方帳號，亦有PO出探空氣球升空的內容。

對此，微博一名氣象博主今（4）日發文指出，探空氣球是氣象觀測每天必須做的工作，全球各省級都分布有大量探空站，世界時每天0時和12時同步觀測並將數據即時傳送給世界氣象組織，大家才有每天的天氣預報數值模型可以運算，這是人類氣象科技的基本構成。

▲▼美國國防部今天反駁中國方面指稱中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法表示，「我們知道這是偵察氣球」。（圖／路透）

▲美國國防部今天反駁中國民用科研無人飛艇誤入美國的說法，強調「我們知道這是偵察氣球」。（圖／路透）

綜合外電報導，五角大廈2日證實，他們正在追蹤一顆飛越美國北部上空的中國間諜氣球。中國外交部表示，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研；受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。

對於中方說法，美國國防部駁斥稱，知道中國的聲明，但「事實是，我們知道這是一個偵察氣球（Surveillance balloon），我不能說得更具體了」，氣球確實侵犯美國領空並違反國際法，「這是不可接受的」，美方也在多個層級直接向中方表達這一點。

至於氣球的確切位置，美國國防部表示，氣球目前在美國中部，向東移動，預計會在美國領空停留數天，美方持續監控中；氣球高度約在6萬呎高空，遠高於民航交通高度，具可操作性，且改變航向。

ET快訊
JKF辣模遭性侵！　色男起底是詐王：爽抓不到
獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者收到匯款了
唐玲癌末回診崩潰「體內細菌殺不死」！吃藥害肝壞掉
今10：42進入立春！　3生肖「最好不要出門」
快訊／性侵女子3次！　北市偵查隊長遭起訴
胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉秒改口
「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死！　妻目睹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

揭秘「探空氣球」！全球800個氣象站每天釋放　帶回高空大氣參數

中國「間諜氣球」飄美國？　陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉後秒改口

1歲寶寶坐學步車「翻滾下樓梯」！驚悚1分鐘曝　爸衝出門悔恨大吼

離婚夫妻過年帶兒見面「1原因秒復婚」　網狂勸：不要

正妹業務員績效好有秘訣　被客戶爆「搞我老公」！淫欲內容全曝光

青海德令哈市「13分鐘連3震」　最大規模4.9

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

揭秘「探空氣球」！全球800個氣象站每天釋放　帶回高空大氣參數

中國「間諜氣球」飄美國？　陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉後秒改口

1歲寶寶坐學步車「翻滾下樓梯」！驚悚1分鐘曝　爸衝出門悔恨大吼

離婚夫妻過年帶兒見面「1原因秒復婚」　網狂勸：不要

正妹業務員績效好有秘訣　被客戶爆「搞我老公」！淫欲內容全曝光

青海德令哈市「13分鐘連3震」　最大規模4.9

快訊／偵查隊長3度性侵女子遭起訴　北市警局火速開鍘「2大過免職」

陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

林書豪選在「林來瘋紀念日」抵台　預告將再次颳起旋風

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

晶華首間「捷絲旅大阪心齋橋館」3月開！即起買1送1每人866元就能住

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

它不是HR-V！「HONDA全新跨界休旅」被捕獲　折合新台幣80萬有找

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

快訊／刮刮樂「1200萬頭獎」剩3個！　中獎人10／12前兌獎都來得及

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

大陸熱門新聞

正妹業務績效好　被客戶爆：搞我老公

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

1歲寶寶坐學步車　翻滾摔下樓梯

離婚夫妻「1原因秒復婚」　網勸不要

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世

胡錫進轟中國間諜氣球說法很low！遭北京打臉後秒改口

登記離婚路上「車拋錨6次」 網友妙回：丈夫低頭了，給個台階下吧

舞龍隊耍無賴衝店家女試衣間討紅包 店主怒：女孩們都沒穿衣服

被遊客嚇到！動物園驚見小老虎浮屍

母用「白毫銀針」煮茶葉蛋！他當場心碎

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

更多熱門

相關新聞

中國「間諜氣球」飄美國？ 陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

中國「間諜氣球」飄美國？ 陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

美國國防部2日稱，發現一顆疑為「中國間諜氣球」在美國領空飛行數日，正在監視蒙大拿州的核彈基地。中國外交部昨（3）日確認其來自於中國，但屬於民用性質，用於氣象研究，不過，美軍仍將此氣球視為偵察用，甚至使國務卿布林肯訪問中國大陸的行程推延，在中美兩國間引起一場輿論攻防。

美國準備擊落？與NASA討論氣球殘骸問題

美國準備擊落？與NASA討論氣球殘骸問題

胡錫進轟中國間諜氣球說法很low！遭北京打臉後秒改口

胡錫進轟中國間諜氣球說法很low！遭北京打臉後秒改口

中間諜氣球飛越美軍要地　布林肯：把它弄走

中間諜氣球飛越美軍要地　布林肯：把它弄走

專家：中國間諜氣球疑為測試美國反偵察能力

專家：中國間諜氣球疑為測試美國反偵察能力

關鍵字：

氣球間諜氣球探空氣球氣象氣球偵查氣球大陸軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

YTR情侶檔毀婚！她在男友「偷拍淫片」看到自己

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面