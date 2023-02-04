同款「間諜氣球」2年內出現台灣至少3次　鄭明典：非氣象研究

▲氣象局人員2年前也曾拍攝過與中國同款氣球。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

中國間諜氣球出現美國蒙大拿州上空，中國外交部聲稱是用於氣象等科研的無人飛艇誤入美國，台灣也曾拍到過兩次同款高空探測氣球出現，氣象局長鄭明典表示，同款氣球除氣象局同仁曾拍過2次外，事實上還有其他時間點曾被目擊但沒有拍攝記錄，該款探測氣球研判並非使用在氣象研究，文獻尚無此紀錄。

鄭明典接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，2年前(2021年9月)同事曾拍攝到同款氣球，但研判與近日出現在美國的氣球應不是同一顆，當時同款氣球大約在台灣上空停留半天時間後離開，去(2022)年3月也曾再出現過一次，是否來自中國無法證實，但研判氣球上方有通訊天線；而同款氣球2020年6月在日本宮城縣仙台出現過。

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鄭明典2021年9月27日曾在臉書分享氣象局員工拍攝到同款高空探測氣球照片，當時也有其他氣象局員工留言，指2021年12月31日在合歡山鳶峰停車場也曾再見該高空氣球1次。顯示該款高空探測氣球2年至少出現台灣3次。

鄭明典指出，印象中第一次注意是2020年6月該款高空探測氣球出現在日本宮城縣上空，引起不少日本人追蹤，那陣子氣象局就注意到這件事，氣象局第一次拍攝到是2021年9月，之後2022年3月又被拍攝到一次，那次還通過松山機場上空，民航局也有紀錄，除這二次外，事實上也還有民眾在其他時間點目擊高空探測氣球事件，只是氣象局沒有拍攝到，沒有記錄。

針對中國聲稱高空探測是用來氣象等科研用，鄭明典表示，氣象探測用氣球直徑大約2公尺，材質設計上當氣球飛到一定高度就會破掉掉下來，可飛到高空25公里，但與出現在台灣、日本、美國的大型高空探測氣球不同，從文獻上找不到氣象用類似的外觀和描述，研判大型高空探測氣球並不是用在氣象研究上面。