小孩收到紅包秒拆開…驚見姑姑給「空包彈」！傻眼結局曝光

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林懿捷攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多長輩會在過年時給小孩紅包，但沒想到竟碰到「空包彈」？一名人妻透露，先前回家過年時，小孩收到大姑給的紅包，當下馬上打開來看，結果卻發現裡面是空的，大姑惱羞辯解後，今年就沒有再給紅包了，她好奇其他人是否有遇過類似的狀況。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，去年過年的時候，大姑發紅包給小孩，還說「我很佛心，每年200元，沒多也沒少」。但小孩立刻打開紅包，卻發現裡面一毛錢都沒有，馬上跑去和爸爸說這件事情，由於當下還有其他親戚在場，大姑只能強裝鎮定，堅持說「我確定紅包裡面有放錢」。

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事後大姑惱羞反罵原PO老公，「你要把孩子教育好，當眾打開紅包是對人很不禮貌的事」，結果今年就沒有再包紅包了。原PO表示，其實大姑給不給紅包都不重要，今年沒收到紅包反倒鬆了一口氣，也強調事後有教育小孩說，當面打開紅包是不對的行為，好奇其他人是否也有遇到類似的狀況。

不少網友看到後紛紛表示，「真的很爛捏，為什麼要用一個沒有錢的假紅包來騙小孩」、「200就算了，給空袋子裝大方是在？」「還好你兒子有打開看，不然事後才發現，也許還會被大姑栽贓你兒子偷錢！我覺得小孩子的行為還好，反倒是這位姑姑的行為不可取」、「當場發現，總比事後誤會小孩藏著好」、「好誇張，好丟臉的人，拿空袋子騙小孩」、「連200也要計較 ，乾脆不要包不就好了」、「最大的問題在於大毒菇，不想包就不要給啊，愛裝面子給個空紅包算什麼啊，事後還惱羞」。

也有人分享「我兒子也收過紅包裡面沒包的，回到家才發現」、「就是大家都給紅包，自己沒給面子掛不住啊，所以裝裝樣子，因為我家小孩也收過這種空包彈」、「我也收過裡面是空的」、「我家小孩也收過，而且對方在給紅包的當下還故意大聲說『禮輕情意重啦』，給完後下一秒要求我要包給他3個小孩4位數六六大順的紅包」。