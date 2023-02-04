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社會 社會焦點 保障人權

獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者證實收到匯款

▲日本「湯院部村」跨海控訴一名李姓旅客惡意棄單，造成損失 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲日本「湯院部村」指出，已經收到到台灣李姓旅客的全額賠償匯款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者劉人豪／綜合報導

一名李姓台灣旅客日前遭日本溫泉飯店「湯布院村(ゆふいん椿)」業者投訴no show，飯店準備了房間和高級食材卻等不到人，損失超過24萬元日幣(約新台幣5萬6千元)。事件曝光後李姓旅客昨解釋是訂房跟聯繫上的誤會，承諾會全額賠償，飯店代表取締役李先生今天向《ETtoday新聞雲》證實，已經收到李姓旅客的匯款，此事完美落幕。

「湯布院村」代表取締役李先生指出，過年之後李姓旅客確實有跟飯店聯絡，表示要匯款時發現缺少SWIFT Code，於是希望業者能夠提供，「湯布院村」回信李姓旅客並附上SWIFT Code後，已在昨(3日)收到款項。

飯店事業部顧問八代女士說明，李姓旅客訂了『關鰺魚』(関アジ)，這魚在大分縣才有，不是隨便買就買的到，要特別預定，而且天氣不好還抓不到，收到訂單後就預先準備，另外還準備最高檔的和牛，李姓旅客沒來這些食材就完全作廢，那些食材當天就丟了，因為日本衛生管很嚴，不能改天再用、不能給其他旅客，員工更是不能去動。

▲日本「湯院部村」跨海控訴一名李姓旅客惡意棄單，造成損失 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲李姓旅客還預定價值台幣約5萬6千元的高級食材 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

回顧整起事件，一名台灣李姓旅客，在去年透過日本訂房網站，向「湯布院村」訂了今年1月20日兩晚的獨棟客房，而且還預定了約24萬日圓(約5萬6千元新台幣)的食材訂單，結果時間到了，這名李姓民眾竟沒出現，「湯布院村」打電話找人也沒有人接。

李姓旅客解釋，他是透過日文版Jalan網站預約飯店，但沒收到確認確認信函，以為沒有預約成功，才會又透過網站預約另一間旅館。他一直到1月19日才看到入住通知，當天早上就直接回覆。

李姓旅客指出，由於在日本期間是用網路卡，所以無法接聽電話，直到22日返台才接到記者詢問，他便馬上跟飯店業者聯繫商談賠償事宜，並解釋非刻意造成損失，1月23日致電飯店表示願意全額賠償，不過適逢連假銀行無法作業，年後會進行匯款，業者也表示已經收到款項，此事已完美落幕。

▲▼。（圖／湯布院椿旅館授權）

▲旅館損失超過23萬日圓。（圖／湯布院椿旅館授權）

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