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他拿到「6連號千元鈔」嗨喊爽　4千人讚幸運：要有小孩被打了

記者黃翊婷／綜合報導

有網友日前表示，過年期間領了整本的百元新鈔，沒想到「444444」這組號碼竟然被抽走了，引發熱議。另一名網友則幸運很多，他表示，自己意外拿到一張號碼為「666666」的千元鈔票，「終於有6連號了，爽爽爽爽爽爽」；這篇文章還獲得超過4700名網友按讚。

他拿到「6連號千元鈔」嗨喊爽　4千人讚幸運：要有小孩被打了（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享自己幸運拿到的6連號千元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社」表示，「每天看錢，終於看到你了，得之不易啊～收藏版圖中，終於有6連號了，爽爽爽爽爽爽」。附上的照片則是一張千元鈔票，只見上面的號碼為「CR666666VG」。

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文章公開之後吸引超過4700名網友按讚，還被社團管理員轉分享至爆料公社臉書粉專，大家紛紛留言稱讚原PO很幸運，「某個地方感覺有兒子或是孫子要被打死了」、「值錢了」、「幸運」、「銀行忘記抽起來流出，真的好運，價值6000元起跳」、「2萬元收」。

不過，也有網友分析，原PO這張千元鈔票已經有使用痕跡，收藏價值不高，但至少是真鈔，就看持有者想收藏起來還是乾脆花掉，「可惜品相太差」、「可惜用過，沒有用護套，價值不高」。

至於這張鈔票究竟是怎麼出現在市面上的，原PO猜測，應該是家裡大人去銀行標到的，結果小孩不知道拿出來買東西，一般人也不會特別注意鈔票的號碼，就這樣一直在市面上流通，直到剛好被他看到，就決定收藏起來了。

▼原PO臉書全文。

他拿到「6連號千元鈔」嗨喊爽　4千人讚幸運：要有小孩被打了（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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