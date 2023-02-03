駕駛「打開後車廂」違停紅線　他目睹1畫面超紓壓

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，2日在台北市遼寧街158巷目睹一輛轎車違停在紅線上，並把後車廂打開（照片中已關閉），原本以為警員只是要勸離，沒想到竟然直接無情開單，「畫面紓壓」。文章公開之後掀起網友兩派意見討論，一派人支持警員嚴正執法，另一派人則覺得開單有點「太硬了」。

▲駕駛還來不及把車開走，就被警員開單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片並表示，2日在路上看到一輛轎車停在紅線，後車廂打開，巡邏警員經過就把巡邏車停在違規車前面，此時旁邊有一名男子衝出來想把車開走，「我以為只是勸離，結果直接無情開單，畫面紓壓。」

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文章公開之後掀起網友兩派意見熱議，少數人同情駕駛並留言表示，「有點硬，這樣也要開單，勸離不就好了」、「通常勸離就可以了」；大多數人則力挺警員執法，「想看警員有情有義開單」、「台灣需要更多這種警員」、「有做事的警員，要鼓勵」、「支持警方嚴正執法」、「本來違規屬實就應該開單，有什麼理由自己去申訴」。

其實，關於駕駛打開後車廂規避違停檢舉的議題，2021年2月間就曾在網路論壇掀起討論，今年1月高雄鳳山甚至有駕駛乾脆連三角錐也拿出來放著，假裝故障，等到辦完事情便揚長而去，讓目睹全程的民眾相當傻眼。

當時，鳳山警方表示，這樣的情形其實是可以開罰的，若是停車行為，可處以600元至1200元罰鍰；若是臨停行為，可處以300元至600元罰鍰。