11片現流生魚片150元　奧客嗆貴「同價位TORO吃到爽」！被酸爆

▲11片賣150元，遭客人嫌貴。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

「大過年的這世上什麼人都有！」一名在市場賣生魚片的店家表示，大年初六遇到一名顧客，點一份現流綜合生魚片，聽到價格150元傻眼嗆「賣太貴」，可以去吃黑鮪魚大腹吃到爽，退貨不買。事後店家貼出生魚片的照片，不少網友大讚「根本超便宜」。

店家在臉書「爆廢公社」發文，過年期間排除萬難賣生魚片，「都還是使用現流的」，怎料有位男顧客點了一份綜合生魚片，聽到價格150元嫌貴，搖搖手表示不買，還嗆店家「150元可以買TORO（黑鮪魚大腹）吃到翻過去了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO摸著良心，認為自己賣的生魚片品質，對得起這樣的價格，「快拿著你的150去吃TORO，拜託別再來秀下限，海鮮其實真的很現實，一分錢一分貨，全憑良心，我切的最少都有0.4～0.7的厚度唷」。

▲奧客搖搖手拒買。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

他貼出被退貨的生魚片，總共有11片，留言區有內行網友指出，鮭魚2片、旗魚4片、鮪魚3片，最右邊沒意外的話是海鱺2片，賣150元，平均一片不到14元，這樣的價格很合理，畢竟初六很多魚市才剛開市，此外店家賣的是「現流」，並非冷凍魚，價格相對會比較高。

貼文一出，不少網友挺店家，「150吃TORO吃到翻？翻白眼送他比較快」、「150這樣很可以了！一看就外行人」、「你可以跟他說：真的喔，那這樣我給你150，你帶我去吃黑TORO吃到飽」、「150這樣還貴喔！真的不要學人家吃生魚片了」、「好便宜，有機會可以用新台幣讓老闆下架」、「這樣150在行情來說算很便宜了」。