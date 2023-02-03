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王國材「1200通勤月票納特別條例」　侯友宜：盈利非唯一目的

▲新北市長侯友宜於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

北北桃首長昨天在行政院會上向中央爭取「北北基桃」交通月票，王國材則回應，北北基桃、中彰投、南高屏通勤月票已納入「疫後強化經濟與社會靱性及全民共享特別條例」，會用特別預算處理。對此，新北市長侯友宜今（3）日受訪時表示，很多交通運輸並不是以營利為最主要的目的，是能讓整個環境更好，也能夠減少民眾在時間上的浪費，讓國人好好的在這塊土地安居樂業。

在去年選舉時，北北基桃有連線提出盼中央能推出「北北基桃月票」，為此昨日北北桃首長在行政院會上也特別提出；王國材回應，北北基桃、中彰投、南高屏通勤月票已納入「疫後強化經濟與社會靱性及全民共享特別條例」，會用特別預算處理。

對此，侯友宜表示，北北基桃是一個很重要的交通運輸，交通運輸的公共化可以因此減碳，也可以讓民眾更便利、更舒服，因此其實很多交通運輸並不是以營利為最主要的目的，是讓整個環境可以更好，並讓民眾減少通車時間上的浪費，讓國人好好的在這塊土地安居樂業。

侯友宜說明，1200月票除了雙北部分已經都合作外，還希望可以擴大到北北基桃，讓更多的大眾運輸能夠讓大家生活的品質更好，因此目前為止他還是期待北北基桃大家一起有一個交通運輸平台，重點是中央在月票上補助要擴大，讓北北基桃的民眾能夠有一個更好的環境，並讓民眾減輕負擔。

侯友宜坦言，這部分在地方財政上其實面臨很大的挑戰，但如果中央在這部分可以多予考量，地方一定會全力以赴跟中央並肩作戰，當然，除了北部，中部也好、南部也好，甚至東部也好，各項交通運輸狀況不太一樣，那交通部可以做一個通盤性的考量，讓民眾享有更便利、更便宜、更方便的運輸工具，這才是該走的方向。
 

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