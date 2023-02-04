「安靜離職」後再掀「猛烈應徵」熱潮　大量應徵成最新工作趨勢

文／Workworks職場人

既「安靜離職、安靜解僱、職涯緩衝」熱潮過後，近期歐美職場又颳起另一陣「猛烈應徵」的最新風潮，美國TikTok創作者Redweez於抖音平台上釋出一段「猛烈應徵」影片後，不僅造成網友瘋傳，更讓不少勞工深感共鳴，究竟什麼是「猛烈應徵」呢？快跟著編輯分享一起看下去！

#什麼是「猛烈應徵」？

根據美國財富雜誌Fortune指出，猛烈應徵（Rage-applying）是形容員工倘若對於現任工作感到厭煩或是疲倦的時候，為了爭取更好的工作福利與優渥薪資，進而大量地投遞履歷、應徵新工作，簡單來說就是鍥而不捨的瘋狂應徵職缺，不少在職者認為「與其花更多時間無法滿足自己的工作，不如趁早轉換跑道、另尋新的工作」。

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「猛烈應徵」特性

1.不斷逛求職網、留意最新的求職資訊

職場人們有過職業倦怠或是不備受上層賞識的經驗嗎？當員工對於工作感到厭倦時，難免會產生離職的念頭，「猛烈應徵」的第一個特性為不斷逛求職網站、留意最新的求職資訊，即便現處於在職身份，也會利用工作閒暇之餘找新工作，只為了替自己爭取該更理想的薪資福利條件。

2.大量寄送求職信／履歷

當職場人們不斷逛求職網站後，難免會保留幾間中意的公司，無論是薪資待遇、工作內容屬性、職場環境條件吸引到你，只要有喜歡的公司，職場人們千萬不要猶豫，大量寄送你的求職履歷，才有機會拿下心目中的夢幻職缺！

3.以「薪酬福利」為選擇工作的主要考量

年後有不少上班族為了挑戰更良好的職場待遇，選擇離職轉換跑道，其實提辭呈的關鍵因素百百種，最常見的包含「待遇與制度、辦公環境、公司規模與知名度、個人興趣與成就感等」，其中以「薪資待遇」位居冠軍寶座，薪酬福利不僅反應出公司對於員工的體恤程度，擁有良好的工作福利，更容易讓員工努力挑戰新目標！

職場人們曾經有過離職的念頭嗎？「猛烈應徵」的風潮已漸漸延燒至亞洲職場，倘若有離職的念頭沒關係，先從逛求職網、大量投遞履歷下手，才能找到你的夢幻職缺！

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