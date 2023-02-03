時代力量屏東縣黨部徵專員　月薪最高3萬5千…即起投履歷報名

▲時代力量屏東縣黨部徵1名專員 。（圖／時代力量屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

時代力量屏東黨部徵專員，月薪32000元~35000，即日起到2/14（二）午夜12時前投遞履歷報名，經初核通過者，再以電話通知面試。

時代力量屏東縣黨部表示，專員工作內容有經營地方人際關係、瞭解地方生態、民生及建設；民眾陳情服務、案件溝通處理；接聽、過濾、轉接來電及留言服務；不定時出外勤、跑行程需求；承辦會議、活動規劃與執行；排班整理辦公室、配合中央及地方主管交辦事項

專員條件為善於待人接物，對人事物細心謹慎，對公共事務、社會議題具有敏銳觀察力。邏輯清晰，判斷力佳，抗壓性高，有良好的溝通能力。認同時代力量，對政治服務有熱忱，關心社會、公共事務。對於不會的工作內容願意學習及找尋答案。熟稔電腦文書軟體（Word、Excel、PowerPoint）工具運用。

工作地點在屏東縣，工作時間：週二～六（10:00~19:00），視業務調整工作時間

休假制度：周休日、一，視業務調整工作時間

出差外派：視情形須配合出差

工作待遇：32,000元~35,000，視工作經驗及表現調整

工作福利：依據勞基法相關規定辦理，另享時力七天假

工作性質：全職

最快上班日：3月1日

要求條件:

工作經驗：不拘，有經驗者尤佳

學歷限制：大學畢業

科系限制：不拘

語言能力：精通台語尤佳

駕照車輛（尤佳）：普通小型車、機車

時代力量屏東縣黨部表示，有意者請將履歷寄至「時代力量屏東黨部」私訊；標題請寫「應徵時代力量屏東黨部專員__________姓名」；履歷內容須包含個人資料、學經歷、自我介紹、聯絡方式，以不超過2頁A4版面為限；投遞期限：2023/2/14（二）午夜12時前，經履歷初核通過者，將於前電話通知面試時間；若未通過履歷初核，恕不一一通知。