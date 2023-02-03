大便哥每天上門「烙賽亂噴屎」！超商店員68字血淚控訴　留言大歪樓

▲大便哥每天光臨「烙賽亂噴屎」，超商店員氣炸68字警告。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

為了讓消費者及民眾方便，許多餐廳及超商都會開放廁所供大家使用，不料卻有人糟蹋這份美意。有一名網友近日分享一張照片，原來是他在超商的廁所發現，店員貼了一張「警告紙條」，字裡行間充滿了濃濃怨氣，讓照片一出立刻引發話題。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享，他日前在某超商廁所目擊，超商店員在牆上貼了一張紙條，標題寫著5個大字「警告大便哥」，全文68字指控對方「幾乎天天來烙賽，又對不準馬桶，噴得到處都是屎」，字裡行間充滿了濃濃怨氣，顯示店員真的打掃到快要崩潰。

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店員最後也給出警告，「我們不歡迎這種沒公德心的奧客，店員每天清掃時都要咀咒你，請多點公德心，否則不要來這亂噴屎尿」。特別的是，有不少客人看見紙條寫著「咀咒」，以為店員寫錯字，紛紛在下方留言，「詛，罰寫啊」、「要警告，請先學好中文字」等。

▲店員寫紙條警告「大便哥」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「真的上廁所要有公德心，要清理乾淨」、「不要逼到好心人不借廁所」、「國小的時候打掃廁所，就有人屎拉到牆上，至今還想不通，究竟怎麼拉的」、「等下這篇公告也會噴到屎」、「店員真的蠻可憐」、「令人懷疑那位大便哥，是一邊上廁所一邊做湯瑪士迴旋嗎」。

也有人歪樓說，「我好奇的是，到底為什麼上個廁所，大家都有筆啊」、「一群人在一個天天有人烙賽的廁所裡當筆友」、「原來是留言牆，我以為是公告」、「變成留言板，到底誰會隨身攜帶原子筆啦」、「好有哏的吵架頁面」、「大家冷靜，不要在廁所裡吵架啊」。

至於「咀咒」是否為錯別字。根據教育部辭典解釋，「咀咒」有咒罵意思，所以店員其實沒有寫錯字。

▼網友回應。（圖／翻攝自路上觀察學院）