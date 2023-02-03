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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沖繩擬練「台灣有事」逃難計畫　馬文君批中央：台澎金馬逃到哪？

▲國民黨立委馬文君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委馬文君。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）傳出今春訪台，引來北京警告「勿重蹈前任眾院議長裴洛西訪台覆轍」。日前日本政府更首度公布沖繩離島居民若因受到「台灣有事」波及，而遭到共軍進攻的避難完整計畫。對此，國民黨立委馬文君日前批評，總統蔡英文與國防部是否有想過「台灣有事」時，離大陸最近距離百海浬都不到的台澎金馬2300多萬民眾該逃到哪裡？

為因應中國的海上霸權行為，日前日本政府假定琉球群島因受到「台灣有事」波及，遭到共軍進攻，首度公布沖繩離島居民避難的完整計畫。

立委馬文君於臉書表示，去年解放軍軍演鎖台後，日本就在與台灣最近的離島，做軍民避難實質演習。如今日本更進一步擬定假設「台灣真有事」，立刻以距台灣僅110海浬的與那國町、石垣市、宮古島市、多良間村及竹富町共5個離島為撤離地區，將撤離12萬人。

馬文君指出，去年北韓飛彈一朝日本方向試射，日本立刻啟動國家級空襲警報，而解放軍鎖台軍演，彈道飛彈飛過台灣上空，台灣人渾然不知，靠日本軍方爆料才知。

馬文君質疑，日本已經為假設兩岸開打而未雨綢繆確保民眾安全，反觀蔡總統和國防部有想過「台灣有事」時，「離大陸最近距離百海浬都不到的台澎金馬2300多萬民眾要逃到哪裡嗎？還是覺得和捷克總統當選人通電話比較重要？」

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