美「無償軍援」跳票？12年內須清償 　立委痛批外交部：不該遷就

▲立委馬文君。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

日前美國國會公布《2023財政年度撥款法案》協商結果，其中對台最多20億美元的無償軍援並未列入，而是改向台灣提供相同金額的軍事貸款，但台灣必須在12年內清償，被美議員形容為「台灣的挫敗」。對此，立委馬文君24日痛批外交部，這次是否也承認美媒說的「台灣挫敗」？她指出，今年4月美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆要求我方向美購買24架波音，但這次葛瑞姆卻也支持無償軍援跳票。她呼籲外交部應持「平等互惠」原則，而非遷就外國需要。

近日美媒以「代表台灣挫敗」，形容美國兩黨國會議員公布《2023財政年度撥款法案》的協商結果，最後並未將20億美元無償軍援列入，改以「軍事貸款」的方式提供，台灣必須在12年內償還貸款。對此，馬文君質疑，去年四月來台的「重量級」美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆，當面向蔡英文要求採購24架波音，8月華航就「貼心」如數通過，最後我方以新台幣1400億元購買。



馬文君批評，這次葛瑞姆也在反對美方提供無償軍援的議員之列，而當時忙著大內宣的外交部，明明早已向葛瑞姆表達我方有迫切需要無償軍援，如今結果卻跳票，外交部是否承認美媒說的「代表台灣挫敗」？此外，馬文君也質疑，台積電在美國擴廠3奈米廠，1,000多名台積電員工及家屬被送到美國。我國在國際上半導體競爭過程中快速流失人才，這樣的作法上真的對臺灣有幫助嗎？



馬文君說，招待一堆美議員，買數十架波音，數百位台積電工程師也送過去，等海水退了以後，大肆報導的無償軍援卻跳票，軍購清單賣家開、價格也是賣家開，最後還強迫軍事貸款。她呼籲外交部應秉持「平等互惠」、「盡其在我」之原則，協助國內產業擴展國際市場，而不是遷就外國之需要。

▼美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）2021年率跨黨派國會代表團來台。（資料照／記者呂晏慈攝）



