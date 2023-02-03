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激戰片外流...陸軍情侶未提告　律師警告：「一動作」秒變替死鬼

▲召員進行105榴砲砲操聯合操作訓練。（圖／八軍團提供，下同）

▲八軍團發生軍官情侶自拍性愛片外流風波，圖為八軍團先前舉辦教召員進行105榴砲砲操聯合操作訓練畫面。（圖／八軍團提供）

記者黃哲民／台北報導

陸軍八軍團1對軍中情侶在營區自拍性愛影片，竟遭外流瘋傳，2名當事人向警方「備案」欲揪出元兇，律師王銘裕表示，「備案」沒有提告的效力，但轉傳本案性愛影片可能觸犯《刑法》第235條散布猥褻物罪嫌，屬於非告訴乃論之罪，且網路無遠弗屆，散布的結果地遍布各地，理論上全國檢警若知有人涉嫌散布性愛影片，都可以主動偵辦。

不過王銘裕認為，散布猥褻物罪處罰的「散布」行為，客觀上要有一對多的舉動，例如轉傳性愛影像到擁有多名成員的群組，或以一對一的形式分別傳送給多名不同對象，若僅分享給1、2人共賞，可能不構成犯罪。

此外，散布猥褻物罪雖非告訴乃論之罪，但涉案人仍可依犯罪情節輕重、有無認罪道歉和解等犯後態度，在檢方偵查時爭取緩起訴處分，或在審理時獲得緩刑判決。王銘裕強調，不論自拍或被偷拍，性愛影片都涉及當事人非公開活動或身體隱私部位，上網轉傳必留下痕跡，網友切勿以身觸法，以免外流的藏鏡人抓不到、分享者卻成吃官司的替死鬼。

本案2名當事情侶都是尉級軍官，均未婚，他們在營區寢室翻雲覆雨並自拍性愛影片，不料本月(2月)1日起，2人的自拍片開始在網路瘋傳，共有3段分別為45秒到2分19秒，不但激情交纏，女方還身穿軍服露出部隊臂章，很快就被肉搜出身分，女方的IG粉絲數還從原本幾百人暴增到破2萬。

▲▼陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了：幫我找出散布兇手。（圖／記者爆料網）

▲軍中情侶自拍性愛片遭外流瘋傳，女主角求助好友群組幫找散布兇手。（圖／記者爆料網）

2人得知後，昨(2日)向高雄警方「備案」聲稱遭妨害祕密，只諮詣相關權利義務但暫不提告，女方並在好友群組請大家幫忙截圖散布影片的群組，「麻煩大家幫我一個忙讓我找出兇手」。2人已被調離現職接受調查。

王銘裕解釋，「備案」的法律效力有如存證信函，只是表明「有這麼一件事情」，但還沒達到「提告」所表明要訴追犯罪的效果，若是告訴乃論之罪，檢警不會對「備案」案件發動偵辦，而妨害祕密罪正是告訴乃論之罪。

王銘裕說，依相關報導來看，本案2名當事人同意自拍，應無「妨害祕密」罪可言，只是他們自己也不知道何時何地何人用何種手法將影片外流，假設是因手機、電腦送修而遭拷貝，或儲存於雲端遭人入侵竊取，這種歹徒所涉犯的是《刑法》妨害電腦使用罪章之罪，法定刑最重為5年以下徒刑，同罪章所列5罪有3罪也是告訴乃論，需當事人提告。

至於更極端的狀況，若是當事人其中1人或2人共同故意外流影片，王銘裕表示，此時仍不適用妨害祕密罪論處，而是追究散布猥褻物的刑責，在犯罪時間地點不明的狀況下，因網路犯罪的結果地遍布各地，理論上全國檢警若知有非告訴乃論之罪的犯罪嫌疑人，都可主動偵辦，不過實務上，會由最先立案偵辦的地檢署彙整處理。

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