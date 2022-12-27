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社會 社會焦點 保障人權

涉逼網紅「放火」全裸道歉PO網　「青青」前男友恐嚇取財下場曝

▲▼青青。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

▲F奶網紅「青青」。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

記者黃哲民／台北報導

本名李育群的百萬Youtuber「放火」，2020年9月夜訪F奶網紅「青青」(吳雲青)與男友陳罡勳住處，遭陳男與同夥蔣家豪逼全裸下跪道歉並被迫簽立面額30萬元本票，李男事後以25萬元贖回裸照報案求助，陳男涉將李男裸照PO網洩憤，事後到案堅稱「我是想打他(李男)，不想要錢」，並否認散布「放火」裸照。台北地院審結，今依恐嚇取財罪與散布猥褻物罪，判陳男1年1月徒刑，蔣男被依恐嚇取財罪判刑8月，均可上訴。

陳男與蔣男今沒到庭聆判，1名男子替「放火」聽完判決後婉拒受訪，表示「放火」會自行回應。至於被懷疑設局仙人跳的「青青」經檢方認定現場曾幫「放火」向陳男求情，且被陳男罵到不敢吭聲，李男也沒對她提告，因此「青青」在本案僅是證人。

▲放火(左)深夜到青青(右)住處過夜，結果被青青男友逼裸體下跪道歉還要賠錢。（圖／資料照）

▲放火(左)深夜到青青(右)住處過夜，結果被青青男友逼全裸下跪道歉還被迫簽本票。（圖／資料照）

本案源於「放火」前年(2020年)9月16日和「青青」參加烤肉趴後，一起回到「青青」和男友的住處，「青青」預先告訴陳男要帶姊妹們到家裡，因此陳男外出，但隔天(17日)凌晨陳男突然回家，撞見只有「放火」與「青青」獨處，頓覺綠光罩頂，陳男暴怒和同夥蔣家豪喝令「放火」脫光光跪地道歉，由蔣男用手機錄影存證。

「青青」在旁企圖辯解只是讓「放火」借地方休息，陳男根本不相信，臭罵「青青」要她立刻打包滾蛋，「青青」含淚驚慌在屋裡忙著整理行李。「放火」脫困後找關係疏通，用25萬元贖回本票與裸照再報案求助，陳男得知後，涉將自己側拍「放火」的裸照PO網洩憤，到案與蔣男均被起訴涉犯妨害自由等罪嫌。

▲▼陳罡勳放火青青。（圖／記者黃宥寧攝）

▲網紅「青青」前男友陳罡勳(左)否認對「放火」恐嚇取財與散布裸照。（圖／記者黃宥寧攝）

陳男出庭推稱「放火」找的中間人表示要給25萬元了事，但錢都被蔣男拿走，他分文未取，而且他「只是想打他(李男)，不想要錢」，因為他很氣「青青」瞞著他帶男人回家，錄影「放火」全裸道歉影片也是蔣男的主意，他僅側拍1張傳給蔣男就刪除，否認PO網散布。

陳男也表達想跟「放火」和解的意願，法官順勢勸諭「以後交女朋友不要這樣」，陳男煞有介事頻頻點頭答稱「我知道錯了」，不過據悉，雙方最後並未達成和解。法官今依恐嚇取財罪判陳男10月徒刑，散布猥褻物罪則判刑3月、得易科罰金9萬元，蔣男被依恐嚇取財罪判刑8月，犯罪所得25萬元沒收，全案可上訴。

陳男因以竹聯幫明仁會分會長自居，與30多名手下小弟橫行新北市三峽地區，涉討債當街砍人與經營賭博網站，去年(2021年)7月被刑事警察局查獲，依詐欺、賭博與《組織犯罪防治條例》等罪嫌另案偵辦。

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