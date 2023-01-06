洪敏超／復原另一半手機對話紀錄有事嗎

▲即便是夫妻，只要未經對方同意，卻將其手機還原，並取得被刪除或覆蓋的對話紀錄，非有正當事由，便觸犯了妨害書信秘密罪。（圖／CFP）

小隆與小文原本是男女朋友，雙方分手後，小隆仍留著原由小文使用，後來送給小隆使用的手機。某一天，小隆偶然得知小文在與小隆交往期間，曾經劈腿第三者的傳言，為了確認傳言的真偽，小隆就將小文交給他的手機拿到民間科技公司處理，並利用特殊設備及程式，復原小文在該手機內曾經留存的對話紀錄和照片檔案等，小隆因此發現小文確實有跟其他人有曖昧的對話，因此大為光火並拿著復原的檔案質問小文。小文也不甘示弱，認為小隆的行為已經構成犯罪。

《刑法》第315條規定，無故開拆或隱匿他人封緘信函、「文書」或圖畫者，處拘役或3千元以下罰金。無故以開拆以外之方法，窺視其內容者，亦同。這一條的立法理由已明確說明了，是為了規範以電子科學儀器窺視文書之情形而言。而所謂「電磁紀錄」，是指以電子、磁性、光學或其他相類之方式所製成 ，以供電腦處理才能顯示之聲音、影像或符號，而足為表示其用意的證明。因此，若行為人無故以電子科學儀器（例如電腦）窺視他人封緘之電磁紀錄，就會構成《刑法》第315條的妨害秘密罪。

即使小隆與小文仍為男女朋友，未經小文的同意，小隆仍然不能恣意「挖掘」小文曾使用的電子產品（手機、平板）內已經刪除或覆蓋，不欲為他人知悉之秘密通訊電磁文書紀錄。因此，依前述案例事實而言，小隆將小文的手機加以還原，並取得被刪除或覆蓋的對話紀錄，並非有正當事由，符合《刑法》第315條的妨害秘密罪所稱的「無故」之要件。從而，小隆的行為觸犯了《刑法》第315條規定的妨害書信秘密罪。

此外，如果小隆是將小文留在電腦中的對話紀錄加以還原，則除了成立上述的妨害書信秘密罪外，因為是無故取得他人在電腦內的電磁記錄，所以同時也會構成《刑法》第359條之罪，可以處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金。

總括來說，情侶或家人相處時難免會發生一些摩擦，雖然這兩條罪都是告訴乃論，只要告訴人不提出告訴或撤回告訴，就沒有後續刑事訴追的問題，但畢竟上述情節已涉及犯罪，所以千萬不要因為一時生氣而衝動行事，以免後悔莫及。

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●洪敏超，台北地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。