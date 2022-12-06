高雄通緝犯隨身帶「手榴彈」　鑑識結果出爐...軍警全傻眼

▲警方於梁男身上起出手榴彈、鎮暴槍，現場查扣現金計66萬4千元。（組合圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山分局員警5日晚間逮捕一名毒品通緝犯，未料卻驚見梁姓嫌犯竟攜帶一顆手榴彈，把現場人員都嚇壞，警方不敢大意，先以防爆毯包裹處理，並通知八軍團防爆小組。稍早鑑識結果出爐，判定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈，後續由警方依案件偵辦扣存續處。

鳳山分局新甲派出所獲報，一名36歲梁姓毒品通緝犯經常在三民區一代出沒，經調閱相關資料，警方鎖定他的行蹤，5日晚間8點半跨轄在三民區鼎山街順利將人逮捕。

▲手榴彈疑似以保鮮膜包覆。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過卻意外發現，這名梁姓通緝犯身上藏有一枚手榴彈、一把鎮暴槍及毒品等證物，現場所有人都嚇壞，警方除依毒品危害防制條例將梁男移送偵辦並追溯源頭，為慎重起見也立即聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，經研判該手榴彈疑是軍事用品，且沒有立即危險性，故依指示先行以防爆毯包裹處理，於今日上午立即通知八軍團防爆小組。

八軍團隨後表示，本部未爆彈處理小組於今日上午11點30分，會同鳳山分局新甲派出所鑑識小組實施鑑識，判定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈，後續由警方依案件偵辦扣存續處。

▲▼軍方鑑識後，定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈。（圖／記者許宥孺翻攝）