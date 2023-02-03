陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了：幫我找出散布兇手

▲當事人已經報案，也拜託同學幫忙找出散布者。（圖／記者爆料網）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍八軍團一對軍中情侶2021年在營區內激戰，並拍下性愛影片，不料近日影片外流，引起議論。軍團獲報後，立刻將2人分調不同營區，並成立專案小組調查。不過，當事人不解為何外流，除了向警方報案，也拜託同學幫忙找人，不排除對散布者提告。

影片外流後，當事人透過LINE群組請求協助，「各位同學，請大家幫我一個忙，有些關於我的東西被流傳，大家如果有看到，麻煩截圖那個群組給我，我本人也已經報案了，但是現在缺乏散布者是誰，麻煩大家幫我一個忙，讓我找出兇手。」

此外，當事人也在IG無奈表示，「愛看都來看，反正你們也知道了，麻煩截圖誰散布的畫面給我，我會很感謝你們，對了，我已經備案了，謝謝各位」。

八軍團指出，情侶原先在同旅服役，在2年前拍下這段影片，至於為何外流，軍方也還在深入調查中，但由於2人行徑違反營內男女分際，又用手機拍攝影片，違反營區資安規定，後續將秉持「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果懲處，絕不寬貸。

據悉，影片中2名當事人皆未婚，目前仍是男女朋友，但已被調離到不同營區。

▼當事人無奈承認此事，稱已備案。（圖／翻攝自IG）