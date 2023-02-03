女兒偷交「大18歲男友」還懷孕12周！爸媽一聽快暈倒：怎麼辦

▲女兒已經懷孕了。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我們今天才知道她已有小孩！」一名網友發文表示，女兒在外面偷偷交了一個男朋友，年紀41歲，雙方未告知就偷偷跑去登記結婚，且到了最近，他才知道原來女兒已經懷孕了，該怎麼辦？貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論。

這名網友在「匿名公社」上貼文，提到女兒在外面交了一個男朋友，沒讓家人知道，而等他發現時，兩人早就登記結婚，且女兒肚子已經有個小寶寶了。

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原PO表示，男方41歲，比女兒大18歲，是孤兒、沒家人，租屋在外，現與女兒同住。除此之外，男方曾有過一段婚姻，雙方離婚後，孩子由前妻養。

對此，原PO坦言，身為父母的他們最近才知道此事，看到女兒已經結婚，且懷孕12周，應該怎麼辦才好？

貼文曝光後，被轉貼至臉書粉專「爆料公社」上，底下網友紛紛回應，「恭喜要當外公、外婆了，都23歲了，放心祝福啊」、「祝福呀！多疼孫女就好，陪伴她」、「每個人都需要經歷一些事情，才會知道自己的選擇對不對」、「不怎麼辦，祝福她，然後跟她說：把自己的生活過好，如果真的不行，也不怕，爸媽永遠是你最強的後盾」、「已經成年人了，她有自己的選擇，要為自己的決定負責」。

不過也有網友表示，「41歲的男人，搞大23歲的肚子，連提親的勇氣都無，偷偷去登記，唉」、「家人應該要檢討為什麼女兒寧願選這麼老的男人？而什麼事都不對家裡說，可見家有多不溫暖」。