不想將2歲女兒交給生父　同婚母自製安眠藥果醬殺女兒判刑定讞

▲狠心母親自製安眠藥果醬，殺害女兒。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區陳姓母親因精神狀況不穩，有尋短意圖，也不願將2歲多的女兒交給生父，竟在2021年4月間將平時服用的安眠藥物摻入果醬中，餵食女兒服用後燒炭，結果女兒往生但陳女卻獨活。一審將她判刑12年，二審改判11年10月。案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

陳女精神狀況不穩，生下女兒後與蘇姓女子結婚，雖然女兒的生父持續連繫，希望更常見到女兒，但陳女不願意。案發當天凌晨1點多，陳女將平時所服用的景安寧、FM2等共4種安眠藥物，摻入自製的草莓果醬裡，餵食2歲多的女兒。再將燃燒木炭放置主臥廁所內，打算帶著女兒一起走。陳女配偶蘇女返家後，發現2人都躺在床上，緊急將人送醫，但年幼女兒送醫後仍宣告不治。檢方依「成年人故意殺害兒童」等罪，對陳女提起公訴。

法院審理時，陳女雖否認具有殺害女兒的意圖，但一審法院仍認定陳女有罪，判處有期徒刑12年。案件上訴二審，高等法院審理時，陳女仍否認犯罪，她當庭委屈表示自己也吞了百顆藥物，還強調「我希望能跟女兒一起走，一起離開人世。」、「我會想帶女兒離開，是因為我放不下她，我不會丟下女兒」，多次在庭上哽咽落淚。

不過女兒的生父張姓男子到庭陳述，認為「她（陳女）是預謀殺人，不是她所謂的『過失』。」張男強調，打監護權官司時陳女一再表示雖服用藥物，但不會影響生活起居，因此由陳女取得監護權；但案發前一週，陳女利用各種藉口不讓他看女兒，顯然早有預謀要殺害女兒。

此外，高院也當庭勘驗案發當天屋內畫面，但陳女對法院播放的影片竟說「當天的印象有點模糊」、「不記得那天發生的狀況」，最後還懇請法官准許保外醫治，似乎不在意女兒的生死。二審最後仍認定有罪，改判有期徒刑11年10月。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。