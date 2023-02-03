限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

▲萊爾富獨家「Hi Café模型紀念車」，即日起限量開賣。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

喜歡收集車子模型的你絕對不能錯過！就有超商將超人氣咖啡打造成「模型紀念車」，這款迷你模型紀念車不僅在外觀印上精美咖啡圖片，就連車牌也含有巧思，甚至後車廂門還真的可以打開，每個細節都可愛，即日起限量開賣。

萊爾富攜手Tiny台灣微影合作推出獨家「Hi Café模型紀念車」，即日起至3/7止在Hi-Life VIP APP正式開賣，全台限量3000台，每位會員帳號限購3台，只要使用200個Hi點加645元即可加購1台帶回家，售完為止。

▲後車廂門真的可以打開。



「Hi Café模型紀念車」不僅比之前的模型紀念車設計更大台，還採用ISUZU N Series車款為主題，打造1：64「Hi Café模型紀念車」，加上細緻仿真的外觀，打造出可開式的後車廂門，且車廂門上還印有精美咖啡圖片，更以Hi-Life簡稱HL與2023年度巧妙結合，打造2023年限定紀念車牌「HL-2023」，讓整體更加獨特。

迎接即將到來的情人節，7-11門市網羅多款巧克力，首推經典零失誤的「金莎巧克力」系列商品，即日起至2/14止，只要在7-11門市購買金莎指定品項原價滿499元，就可抽比聖誕款大4倍的金莎大水晶球，活動期間每日抽出60名幸運者。

▲情人節款「金莎大水晶球」（右）比聖誕款（左）大4倍，聖誕款現在已停止販售。（圖／7-11提供）

