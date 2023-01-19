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真相只有一個！柯南「球鞋、滑板」變迷你icash2.0　超商限量開賣

▲▼柯南icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲愛金卡公司與《名偵探柯南》合作推出2款全新icash2.0。（圖／愛金卡公司提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

真相只有一個！相信大家一聽到這句話就會立刻想到《名偵探柯南》，而在動畫中最強的2大道具「增強踢力球鞋」及「太陽能噴射滑板」，現在化身迷你又可愛的icash2.0，將於1/24起於超商限量販售，柯南粉絲絕對不能錯過。

愛金卡公司與《名偵探柯南》合作推出2款全新立體造型卡，首先是「增強踢力球鞋icash2.0」，內含1張足球樣式圓卡及立體球鞋配件，球鞋外觀猶如動畫中柯南腳上的紅白配色，而鞋帶設計可自由鬆綁，擬真程度相當完整。

▲▼柯南icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲鞋帶真的可以自由鬆綁，小設計超可愛。

▲▼柯南icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲滑板底部輪子可自由轉動。

另一款「太陽能噴射滑板icash2.0」內含1張柯南人形匝型卡片及立體滑板配件，滑板完美複製動畫中的圓形外觀並等比縮小，一樣採用黃綠配色製作，且底部輪子為了重現動畫原型，還特別設計可自由轉動；以上2款icash2.0首波將於1/24起在7-11門市開賣，若無法到門市搶買也別難過，7-11線上購物中心及博客來也將於當天早上10點起開放線上訂購。

▲▼美廉社「美廉咖啡」近來與LINE FRIENDS合作，應景春節更推出兔年包裝「福兔咖啡」（圖／業者提供）

▲「美廉咖啡」近來與LINE FRIENDS合作，應景春節更推出兔年包裝「福兔咖啡」。（圖／美廉社提供，下同）

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名偵探柯南超商新品icash2.0

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