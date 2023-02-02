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男朋友快看！超商獨家「金莎大水晶球」來了　情人節巧克力狂打折

▲▼7-11情人節獨家開賣巨大金沙水晶球。（圖／7-11提供）

▲迎接情人節，7-11獨家推出「巨大金莎水晶球」，只要消費滿額就有機會抽到。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

西洋情人節就快到了，準備好給另一半驚喜了嗎？就有超商以「異國巧克力」、「肖像玩偶」及「浪漫花束」3大浪漫結構，即日起至2/21止推出指定商品2件8折、3件77折，更加碼要送獨家「金莎大水晶球」，可要把握時間試手氣。

今年7-11門市網羅多款巧克力，首推經典零失誤的「金莎巧克力」系列商品，即日起至2/14止，只要在7-11門市購買金莎指定品項原價滿499元，就可抽比聖誕款大4倍的金莎大水晶球，活動期間每日抽出60名幸運者。

▲▼7-11情人節獨家開賣巨大金沙水晶球。（圖／7-11提供）

▲情人節限定「金莎大水晶球」比去年推出聖誕款大4倍。

▲▼7-11情人節獨家開賣巨大金沙水晶球。（圖／7-11提供）

▲多款情人節指定商品都有折扣。

不僅如此，即日起至2/21止，7-11門市情人節落地架指定商品可享「任選2件8折、3件77折」、金莎／臻品系列「2入8折、3入77折」；針對忙碌上班族更準備了「西洋史努比為妳傳情花束」、「西洋浪漫饗宴花束」等精緻款式，下班就近領取，與另一半度過難忘的浪漫夜晚。

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」終於搬出絕美「玫你不可」，選用鮮豔紅色玫瑰花造型呈現，手工捏製24片巧克力花瓣層層堆疊，絕美到不行，搭配湯種巧克力戚風蛋糕再夾上生巧克力餡，每一口都能吃到苦中帶甜的濃郁巧克力滋味，即日起至2/19止於門市、官網限時限量開賣。

▲▼BAC情人節限定「玫你不可」手工玫瑰花巧克力蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲超美「紅玫瑰巧克力蛋糕」限時開賣。（圖／BAC提供，下同）

▲▼BAC情人節限定「玫你不可」手工玫瑰花巧克力蛋糕。（圖／BAC提供）

▲紅玫瑰蛋糕內餡是巧克力口味。

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