超商喝得到！超人氣「韓國延世大學調味乳」來台了　限時第2件5折

▲7-11喝得到超人氣「韓國延世大學調味乳」。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台北報導

不用飛韓國就能喝到！就有超商引進韓國超人氣「延世大學調味乳」，超萌麗莎和卡斯柏躍上包裝，粉色呼應草莓口味，綠色則是哈密瓜口味，且為了慶祝新品上市，即日起可享「任選第2件5折」爽喝。

7-11門市開賣超人氣「韓國延世大學調味乳」，共有草莓、哈密瓜口味，乳源來自韓國延世大學自有牧場，且還有超萌麗莎和卡斯柏包裝，自即日起至3/7還可享「任選第2件半價」，趕快衝7-11搶喝。

另外，迎接即將到來的情人節，7-11門市網羅多款巧克力，首推經典零失誤的「金莎巧克力」系列商品，即日起至2/14止，只要在7-11門市購買金莎指定品項原價滿499元，就可抽比聖誕款大4倍的金莎大水晶球，活動期間每日抽出60名幸運者。

▲情人節款「金莎大水晶球」（右）比聖誕款（左）大4倍，聖誕款現在已停止販售。（圖／7-11提供）



巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」終於搬出絕美「玫你不可」，選用鮮豔紅色玫瑰花造型呈現，手工捏製24片巧克力花瓣層層堆疊，絕美到不行，搭配湯種巧克力戚風蛋糕再夾上生巧克力餡，每一口都能吃到苦中帶甜的濃郁巧克力滋味，即日起至2/19止於門市、官網限時限量開賣。

▲超美「紅玫瑰巧克力蛋糕」限時開賣。（圖／BAC提供，下同）

▲紅玫瑰蛋糕內餡是巧克力口味。