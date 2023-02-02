首創草莓氣泡珍珠！超商最新「5款現泡飲品」　漸層花瓣咖啡超美

▲7-11 !+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「花見莓好咖啡鮮奶霜」（左）與「花見莓好歐蕾」（右）。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

咖啡控快來嚐鮮！就有超商開賣最新「5款咖啡飲品」，以草莓、藍莓等莓果為基底，分別加入牛奶、氣泡水或濃縮咖啡，打造全新甜美滋味，其中，「花見莓好咖啡鮮奶霜」還擁有超美漸層外觀，好看又好喝。

7-11推出最新5款咖啡飲品，其中「CITY TEA現萃茶」有3款，「春日莓好氣泡珍珠」以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香交織，再加入氣泡水與珍珠，口感超豐富；「春日莓好冰茶」也以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香為基底，酸甜風味十分順口；「春日莓好奶茶」加了草莓、藍莓等多種莓果，搭配完美比例牛奶，每口都香濃，以上新品自2/8起至2/21可省10元。

▲從左至右分別為「春日莓好氣泡珍珠」、「春日莓好冰茶」及「春日莓好奶茶」。

另外2款為!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「花見莓好咖啡鮮奶霜」與「花見莓好歐蕾」，以酸甜莓果完美融合瑞穗鮮奶，覆蓋細緻純白奶霜，再精心點綴大馬士革玫瑰花瓣，香氣超濃郁，同步還有隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」，特別加入大馬士革玫瑰花瓣；2/8起至2/14凡至!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡購買任2杯大杯以上飲品即可免費拿「Godiva 72%黑巧克力盒」1盒。

▲「花見莓好咖啡鮮奶霜」（左）與「花見莓好歐蕾」（右）最上層放了香噴噴的大馬士革玫瑰花瓣。



▲隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」。



▲最新「77乳加泡芙」來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

喝咖啡要配甜點！「beard papa’s X 77乳加」首度聯名推出「乳加口味泡芙」，嚴選台灣在地花生現炒後搭配牛軋糖，再淋上香甜的巧克力醬，最後拌入卡士達當中，打造香濃77乳加巧克力卡士達餡，接著擠進酥軟泡芙當中，大口咬下超滿足，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini、捲捲千層等餅皮選擇，即日起至2/28限時搶吃。

▲大口咬下裡頭是77乳加巧克力結合卡士達的香濃內餡。