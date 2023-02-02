　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

首創草莓氣泡珍珠！超商最新「5款現泡飲品」　漸層花瓣咖啡超美

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11 !+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「花見莓好咖啡鮮奶霜」（左）與「花見莓好歐蕾」（右）。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

咖啡控快來嚐鮮！就有超商開賣最新「5款咖啡飲品」，以草莓、藍莓等莓果為基底，分別加入牛奶、氣泡水或濃縮咖啡，打造全新甜美滋味，其中，「花見莓好咖啡鮮奶霜」還擁有超美漸層外觀，好看又好喝。

7-11推出最新5款咖啡飲品，其中「CITY TEA現萃茶」有3款，「春日莓好氣泡珍珠」以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香交織，再加入氣泡水與珍珠，口感超豐富；「春日莓好冰茶」也以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香為基底，酸甜風味十分順口；「春日莓好奶茶」加了草莓、藍莓等多種莓果，搭配完美比例牛奶，每口都香濃，以上新品自2/8起至2/21可省10元。

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲從左至右分別為「春日莓好氣泡珍珠」、「春日莓好冰茶」及「春日莓好奶茶」。

另外2款為!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「花見莓好咖啡鮮奶霜」與「花見莓好歐蕾」，以酸甜莓果完美融合瑞穗鮮奶，覆蓋細緻純白奶霜，再精心點綴大馬士革玫瑰花瓣，香氣超濃郁，同步還有隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」，特別加入大馬士革玫瑰花瓣；2/8起至2/14凡至!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡購買任2杯大杯以上飲品即可免費拿「Godiva 72%黑巧克力盒」1盒。

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲「花見莓好咖啡鮮奶霜」（左）與「花見莓好歐蕾」（右）最上層放了香噴噴的大馬士革玫瑰花瓣。

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」。

▲▼beard papa’推全新「乳加口味泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲最新「77乳加泡芙」來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

喝咖啡要配甜點！「beard papa’s X 77乳加」首度聯名推出「乳加口味泡芙」，嚴選台灣在地花生現炒後搭配牛軋糖，再淋上香甜的巧克力醬，最後拌入卡士達當中，打造香濃77乳加巧克力卡士達餡，接著擠進酥軟泡芙當中，大口咬下超滿足，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini、捲捲千層等餅皮選擇，即日起至2/28限時搶吃。

▲▼beard papa’推全新「乳加口味泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲大口咬下裡頭是77乳加巧克力結合卡士達的香濃內餡。

ET快訊
快訊／台中警街頭開4槍！男自撞電線桿　棄女友逃逸
快訊／震撼！文姿云宣布退出國家隊　放棄亞運3連霸
薔薔指控A錢！　日本店家回應了
生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺
李玟爆11年婚變　2繼女也跟她翻臉！
應召女赴名醫豪宅啪啪　控遭下藥「多P性侵」！真相大反轉
台中新婚警輕生！網狂傳「放空這檔飆股」　真相曝光
卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點QQ了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

首創草莓氣泡珍珠！超商最新「5款現泡飲品」　漸層花瓣咖啡超美

限量！超大藍晶鑲嵌！唐綺陽聯名金高限量祝福高粱酒

先筆記！　超商「大杯美式、拿鐵買2送1」爽喝2天

跨境搶客！哈日族免找代購　日本特色工藝品、超市必買直送來台

元宵節「OPEN將燈籠」首曝光！全台超商限量送　2種玩法太可愛

【廣編】Fubon Angels啦啦隊多元化發展　透露臉部保養祕訣

爆餡小新雲朵燒太Q！超商「草莓甜點新品」一次看　雙餡泡芙限量賣

【廣編】唐綺陽公布幸運結「晶」　金高「晶彩盛年高粱酒」限量上市

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時1天必衝

補班別憂鬱！超商「限時咖啡優惠」來了　大杯美式只要28元

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

首創草莓氣泡珍珠！超商最新「5款現泡飲品」　漸層花瓣咖啡超美

限量！超大藍晶鑲嵌！唐綺陽聯名金高限量祝福高粱酒

先筆記！　超商「大杯美式、拿鐵買2送1」爽喝2天

跨境搶客！哈日族免找代購　日本特色工藝品、超市必買直送來台

元宵節「OPEN將燈籠」首曝光！全台超商限量送　2種玩法太可愛

【廣編】Fubon Angels啦啦隊多元化發展　透露臉部保養祕訣

爆餡小新雲朵燒太Q！超商「草莓甜點新品」一次看　雙餡泡芙限量賣

【廣編】唐綺陽公布幸運結「晶」　金高「晶彩盛年高粱酒」限量上市

終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　限時1天必衝

補班別憂鬱！超商「限時咖啡優惠」來了　大杯美式只要28元

加了辣椒粉、燈籠椒！　超獵奇「麻辣鍋手搖杯」限時開喝

20歲直播主鏟子擊殺2歲試管寶寶！吐怨恨「樓上太吵」　被重判死刑

厄文遭綠衫軍滿場球迷狂噓　籃網慘輸聯盟龍頭43分

為了趕飛機！爸媽直接把「嬰兒丟輸送帶上」　女地勤發現嚇壞

快訊／攔檢假車牌！台中警街頭開4槍　男自撞電線桿...棄女友逃逸

YSKM再度單殺超極限！主播驚豔喊：好快的手速、新生IG開季無敵三連勝

捨不得愛犬擠後車廂　換新車柴柴「塞走道卡位」爸無奈笑了

2歲橘貓「二度遭退養」滿臉愁容　原因曝光惹心疼

交配到死！雄性北方袋鼬瀕危　竟是因為「忙著播種」不睡覺

震撼！放棄亞運3連霸　空手道小清新文姿云退出國家隊

萌妹走路霸氣像大姐頭　她站C位爸叔秒變小弟

消費熱門新聞

限時1天！超商咖啡「買1送1」

foodpanda「2月激省優惠碼」懶人包

超商特濃美式、拿鐵買3送3只有今天

麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天！

麥當勞、CITY CAFE下殺1元起　2/2四大時段搶起來

超商大杯美式、拿鐵買2送1爽喝2天

超商限量「OPEN將燈籠」來了！

快訊／全家開出2張千萬發票

漸層花瓣咖啡太美！超商最新5款飲品

太欠吃！超商「草莓甜點新品」一次看

免找代購　日本工藝品、超市必買直送來台

全聯福袋3大頭獎幸運號碼公布！

超商補班咖啡優惠！大杯美式只要28元

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！

更多熱門

相關新聞

全台10大熱搜景觀餐廳公布

全台10大熱搜景觀餐廳公布

2月14日情人節即將到來，該選擇哪一間餐廳共度浪漫時光，是許多情侶會煩惱的問題。痞客邦根據近一年全站數據，統計全台最熱搜的景觀餐廳前10名，依序為饗饗、和牛 47、世貿名人坊、莫爾頓牛排館、Sea To Sky、隨意鳥地方101觀景餐廳、Stage 5、黑森林景觀咖啡、羣島景觀餐酒、沐明鍋物。

超商大杯美式、拿鐵買2送1爽喝2天

超商大杯美式、拿鐵買2送1爽喝2天

太欠吃！超商「草莓甜點新品」一次看

太欠吃！超商「草莓甜點新品」一次看

甜甜圈「買6送3」剩5天！

甜甜圈「買6送3」剩5天！

限時1天！超商咖啡「買1送1」

限時1天！超商咖啡「買1送1」

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡新品咖啡優惠超商新品

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

今10:00開搶！日韓機票1499元起

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

主持女王昔走光露點！嫁百億富商淡出17年近況曝

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面