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爆餡小新雲朵燒太Q！超商「草莓甜點新品」一次看　雙餡泡芙限量賣

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11開賣最新草莓甜點。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

草莓控快看過來！就有超商推出多款「草莓甜點新品」，不管是想吃爆餡草莓泡芙、草莓蛋糕捲還是草莓珍珠糖鬆餅通通都有，甚至還找來超Q的蠟筆小新聯名，打造超欠吃草莓雲朵燒，一口咬下能吃到充滿濃郁奶香與草莓香的內餡，幸福感大爆表，且新品自2/8起至2/14還可享任選第2件省10元。

7-11開賣一系列草莓甜點，首推「蠟筆小新草莓雲朵燒」，小新可愛的臉龐印在雲朵燒上，內餡使用北海道LUXE奶油乳酪與草莓/覆盆莓鮮果製成果醬，口感酸甜有層次；夢甜屋「草莓蛋糕捲」及「草莓迷你泡芙」為大台北地區558間門市限定販售，送進嘴裡是濃郁草莓香；「莓果巧克布郎尼」為Mister Donut獨家開發，巧克力加覆盆子佐以焙烤核桃，口感十分豐富。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「蠟筆小新草莓雲朵燒」可愛又好吃。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「夢甜屋草莓蛋糕捲」草莓香氣超濃郁。

日本甘王「草莓雙餡泡芙」及「草莓迷你泡芙」將於2/20起限量販售，咬下會爆出滿滿草莓醬；「草莓慕斯杯」吃得到草莓果醬、乳酪慕斯與戚風蛋糕；「草莓流心塔」首層是粉紅草莓慕斯、內餡酸甜草莓醬，表面還撒了草莓丁與草莓巧克力碎片；「草莓鮮奶油三明治」塗滿草莓果醬與鮮奶油；「草莓珍珠糖鬆餅」口感鬆軟，加了進口珍珠糖，讓口感變得更有層次。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「草莓慕斯杯」粉白色交疊超Q。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「草莓流心塔」與「戀戀草莓可頌」。

「日式草莓年輪」採用日式新工法，於年輪中添加草莓果醬；「草莓雙餡夾心布雪」內餡草莓醬搭配蔓越莓果粒，雙餡雙享受；「草莓煉乳軟法麵包」口感Q彈，搭配果粒草莓醬、特製煉乳，雙餡超滿足；「戀戀草莓可頌」為小可頌外裹草莓巧克力醬，入口奶香濃郁。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「日式草莓年輪」與「草莓雙餡夾心布雪」。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「草莓珍珠糖鬆餅」口感很有層次。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲「i預購」、「i划算」線上平台買得到苗栗大湖香水草莓，分為大果及中果。

若想吃新鮮草莓，7-11大台北地區門市限量開賣與台塑有機農場合作「台塑有機草莓」，嚴選來自在地有機農場溫室與專門隔離帶栽種的香水草莓，從種植到採收完全不使用化學農藥；「i預購」、「i划算」線上平台則販售產自苗栗大湖的香水草莓，有兩種規格可挑選，果實色澤鮮豔，酸甜滋味超療癒。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新優惠券爽吃42天。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞最新「玉兔迎春優惠券」開吃了，一共祭出9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元，即日起至3/14限定開吃。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲4塊麥克雞塊加1元多吃1件。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞「玉兔迎春優惠券」網羅47種超殺優惠。

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