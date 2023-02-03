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倒數2天！台北國際書展搶優惠　信誼最低66折「抽萬元住宿券」

▲信誼展區4米高大書吸引許多讀者拍照打卡上傳拿禮物。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼展區4米高大書吸引許多讀者拍照打卡上傳拿禮物。（圖／信誼基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北國際書展將於本周日落幕，把握書展倒數階段，以出版兒童讀物為主的信誼基金會祭出超殺優惠，全館3本打75折、5本7折，年度暢銷圖畫書全套10本享66折，滿3000元可抽紅包，包包有獎，還有機會帶回價值1萬元的住宿券。

第31屆台北國際書展即日起至2月5日在台北世貿中心一館舉行，今年書展以「閱讀的多重宇宙」為核心精神，為了讓大小朋友回味那些童年曾經讀過、並已深植心中的童書，信誼基金會在童書區以《書之子》為題，打造近4米高的大書，讀者到現場打卡便可獲得「經典角色+心靈語錄」小卡。

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信誼基金會指出，這次書展推出多項優惠活動，包括全館3本75折、5本7折，滿3000即可抽紅包，包包有獎，頭獎是價值1萬元的「凱達大飯店住宿券一張」，還有年度暢銷圖畫書及益智玩具排行榜全套10本66折、「圖畫書視聴之旅」2套7折、信誼魔法筆全套69折優惠，現場獨家加贈1600元贈品，讀者可把握最後兩天搶便宜。

信誼基金會說，明（4日）上午11時將有信誼幼兒文學獎得陳彥伶到場與讀者分享創作故事，還有企鵝的演奏會DIY活動；下午16時45分有「好玩的磁鐵雲霄飛車～阿德老師的科學教室」由科學老師廖進德帶領學生一起玩科學，適合5~10歲的親子，親子活動報名網址

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