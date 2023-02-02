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宇宙第一本「少女與甲蟲」大冒險！獵奇寫真台北國際書展搶先看

▲▼《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

▲《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

記者林育綾／台北報導

少女跟甲蟲一起拍寫真，會擦出什麼意想不到的火花？獨立出版聯盟的天河創思出版社今年初發行《乙女的鞘翅》寫真書，透過少女和10種明星甲蟲，簡單又神奇的排列組合，拍出一系列顛覆常態、既唯美又獵奇的畫面，如今在台北國際書展「讀字工地」展區也有實體書試閱，讓有興趣的讀者能一窺內容。

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼書展現場「讀字工地」展區用工地的各種素材來搭建，還能回收再利用，被稱為是最有創意又環保永續的展區。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

2023台北國際書展即日起至2月5日在世貿一館登場，今（2）日邁入第3天，不少名人都驚喜現身於書展掏腰包掃書，以行動支持出版。其中獨立出版聯盟打造的「讀字工地」展區，以工地的鷹架作為書架，還有帆布、推車、指揮假人等各種來自工地的素材打造，9成以上都能回收再利用，堪稱最創意、環保又永續的攤位，吸引許多年輕族群目光，而攤位集結許多獨立出版的書籍內容也都十分有創意。

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

▲圖文創作者林小杯，也在水泥推車上布展她的創作《再見的練習》等作品。（圖／記者林育綾攝）

獨立出版聯盟理事長陳夏民也介紹展位上的亮點，其中一本顛覆常態的寫真書《乙女的鞘翅》，大膽讓少女和甲蟲一起拍寫真，在書頁最後也介紹每一種甲蟲的知識。另外像是圖文創作者林小杯，也在水泥推車上布展她的創作《再見的練習》等作品，由是路故事出版；還有海穹文化發行一系列科幻與奇幻漫畫、小說，都是十分特別的題材。

▲▼2023台北國際書展，「讀字工地」展區集結許多獨立出版的書籍內容十分有創意。（圖／記者林育綾攝）

▲海穹文化發行一系列科幻與奇幻漫畫、小說，都是十分特別的題材。（圖／記者林育綾攝）

天河創思出版社提到，為獨立出版業的新生，希望走出的每一步路都具有獨特意義，《乙女的鞘翅》號稱為「宇宙第一本少女與甲蟲的大冒險」，以少女與甲蟲為主題，敘說一個充滿想像的故事。少女是世界的起源，也是答案，既充滿神性，也涵蓋魔性。鞘翅目是昆蟲界超亮眼的一支，也是寵物界的新興大宗。

▲▼《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

▲▼《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

▲▼《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

在書中以日系風格畫面，呈現少女間的幽微心緒，並推薦10種明星甲蟲，作為每張照片的核心意象，也在書後附上了完整的知識資訊，讓有興趣者入門。出版社也說，「《乙女的鞘翅》既象徵了堅強與希望，也可能是神祕的黑魔法圖冊，此中秘密，就邀您一同來探索，誠摯希望您會喜歡，並成為我們製作下一本好書的動力。」

▲▼《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

▲▼《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

▲▼《乙女的鞘翅》是一本顛覆常態的寫真集，讓少女與甲蟲共同入鏡。（圖／天河創思提供）

該書由「一個喜歡拍照的算命師」攝影師方峻掌鏡，更找來擁有十年養蟲經歷、蟲蟲底家店經理林游智作為「昆蟲顧問」。所有拍攝的甲蟲皆為標本，出現在少女的手上、腿，甚至臉上，形成奇異且充滿想像的美感。

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《乙女的鞘翅》在台北國際書展期間，也提供讀者現場試閱。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

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