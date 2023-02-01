手遊遭破解重創上億元　《靈境殺戮》36玩家用外掛作弊遭起訴

▲《靈境殺戮》在台上市不到1年就因非法外掛程式，造成遊戲商損失上億元收入。（圖／翻攝遊戲官網）

記者劉昌松／台北報導

曾被韓媒評選年度最危險MMORPG手遊《靈境殺戮》，2020年在台上線後吸引不少玩家，但台灣代理商卻發現，明明系統顯示已賣出大量遊戲金幣，卻始終沒有相對應的現金入帳，原來有大量玩家另外下載1款外掛程式，鑽遊戲系統BUG詐取金幣，害公司損失1億多元，檢調花了1年找到36名作弊玩家，由台北地檢署在1日依詐欺罪嫌起訴。

由地心引力公司代理的《靈境殺戮》在台上市之初，花了不少錢打廣告，號稱全地圖野外自由PK，有全新的賞金懸賞系統，僱傭頂級的打手，隨時為玩家保駕護航，或者事後追殺，沒想到為了快速提升戰力，有玩家開始動起歪腦筋。

檢調發現，有高人疑似發現了遊戲系統BUG，另外設計出1套專屬iPhone使用的外掛程式，玩家可以在遊戲內購買金幣，然後馬上取消交易，但這個取消訊息，只會傳到iPhone的商店付款系統，外掛程式會自動阻斷送往遊戲系統的取消訊息。

結果就是許多玩家免費拿到大量遊戲金幣，短時間內升級裝備，玩家們彼此呷好道相報，紛紛到特定網站下載這款外掛程式，遊戲公司發現成了冤大頭後報案，調查局台北市調處花了1年時間比對，找到36名玩家涉案，檢察官調查後依法起訴。