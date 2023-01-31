「富二代」詐想婚女251萬！又騙砲正妹+偷拍　法官認太渣加重判刑

▲新北呂姓詐欺慣犯經常自稱度假飯店少東，詐騙女網友交往並替他買遊戲點數，讓她們人財兩失。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

現年37歲的呂姓男子假扮度假飯店少東，以結婚為前提和女網友小茵(化名)交往，騙取她251萬餘元後，又在網路上約另一名女子安安(化名)開房激戰2次，並宣稱將過程錄成性愛影片，向安安勒索5萬元未得逞。兩名受害女子報警，案經上訴到台灣高等法院，依犯詐欺取財罪，處呂男1年10月徒刑，全案定讞。

判決指出，呂男詐欺前科累累，2020年11月遭通緝期間，呂男又透過交友軟體認識女子小茵，並謊稱他父親是3家度假飯店股東，而他是二房的孩子，替父親管理飯店、醫美事業，希望能以結婚為前提和她交往。

小茵答應交往後，呂男又宣稱因玩手遊「叫我官老爺」，要她先用信用卡幫買遊戲點數，又誆說外婆過世，他人在東部偏僻地點奔喪不方便，要小茵先刷卡替他購物，而他將於2021年元旦和她結婚。隔月呂男要小茵乾脆將欠款湊足2百萬元，他好方便還錢，小茵全信以為真，從11月17日到12月4日交往短短18天，就幫呂男買了My Card點數201萬餘元，再陸續給他現金50萬元，共被詐騙251萬餘元，期間呂男頻頻以在醫院治療，肺炎被隔離無法見面等藉口拖延還錢，直到呂男覺得瞞不下去，於12月6日自稱是呂男的父親，推說小茵愚笨應自行負責後，從此和她斷聯，小茵才知道受騙並報警處理。

呂男食髓知味，於同年12月10日又透過交友平台「探探」認識女子安安，14日與她相約台北某飯店開房發生2次性行為，隔日一大早呂男就向安安宣稱，他已將昨天的性愛過程錄下，要她在早上9時30分前把5萬元轉到他同居女友的戶頭裡，不然就把性愛片賣給知名社群媒體，讓安安心生恐懼，直接報警處理。

法官審理認為，呂男從2020年間，屢次透過網路社群結識女生，用類似手法至少對7名女子詐取錢財、恐嚇，惡性非低，依犯恐嚇取財未遂罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元，另又犯詐欺取財罪，處1年徒刑。案經上訴到台灣高等法院，法官認為呂男詐騙251萬元的部分，詐取金額為一般勞工的8年薪資，且迄今未和被害人和解，只判關1年太少，依犯詐欺取財罪，處他1年10月徒刑，全案定讞。

