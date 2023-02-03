亂摳女下屬牛仔褲破洞　經理瞎扯「工地日常」結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

高雄某公司楊姓品管經理被指控性騷擾女下屬A，不僅經常擁抱、摟腰、捏肚子，還曾趁她穿著破洞牛仔褲時，伸出手指穿過破洞觸摸大腿。雖然楊男聲稱這就是工地的日常相處模式，但橋頭地院法官不採信，最終判他應賠償A女8萬元，全案仍可上訴。

▲A女穿著破洞牛仔褲，楊男竟然伸手亂摳。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，楊男在公司擔任品保經理，她因工作關係受到監督，沒想到2021年10月至2022年6月，對方至少3次突然對她擁抱、摟腰、捏肚子，甚至曾經趁她趴在桌上休息時，忽然用雙手按壓肩膀，或是趁她穿著破洞牛仔褲時，以手指穿過破洞觸摸大腿。

A女表示，當下雖然感覺受到冒犯，但因為與楊男之間有監督關係而選擇隱忍，可是忍了8個月實在是忍不下去了，於是在2022年6月27日向警局報案，楊男這才停止騷擾行為，她也決定硬起來，提告求償30萬元。

對此，楊男坦承確實曾對A女做出上述行為，但這是工地日常的相處模式，他並沒有性騷擾的意思，況且A女從未向其他主管求助，反而還與他聚餐、詢問是否要吃午餐及喝飲料，頻頻示好，顯然沒有受到冒犯之意，對此請求賠償於法無據。

橋頭地院法官則認為，楊男承認曾對A女擁抱、摟腰、按壓肩膀以及觸摸大腿，兩人雖然有工作往來，但並非男女朋友或夫妻等親密關係，上述碰觸身體之行為均與性有關，加上事出突然，對A女而言仍會有違反其性自主意識之感受，超出一般人在工作場合可以接受的相處範圍，而使女方感覺受到冒犯。

法官接著表示，考量到楊男目前仍在攻讀碩士，工作狀況待業中，最終判他應賠償A女8萬元較為適當，全案仍可上訴。

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