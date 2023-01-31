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知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子穿鏤空網眼毛衣參加聚會，竟遭同桌男導偷掐乳頭輕薄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

知名劇團導演廖俊逞2021年深夜到酒吧參加聚會，藉口觸摸身旁1位男子所穿的洞洞裝上衣質料，冷不防掐捏對方左乳頭2秒鐘，被害人頓時腦中一片空白，回神深感噁心與羞辱，怒控廖男涉嫌性騷擾，廖男堅稱沒摸到、否認意圖調戲，並指被害人「不是我心儀對象」，高院查明在場目擊者也被廖男舉動驚嚇，今維持一審見解，依性騷擾罪判刑3月、得易科罰金9萬元定讞。

廖俊逞有碩士學位，現為專職劇場導演。本案發生於2021年11月12日深夜10點多，廖男在北市萬華區1家酒吧參加同行聚會，隔著1位林姓女子和本案被害男子比鄰而坐，被害人當時內穿白色貼身上衣、外搭鏤空網眼毛衣與黑色皮衣，廖男宣稱好奇對方洞洞裝質料，被害人微微掀開皮衣讓廖男摸摸看。

沒想到廖男手指穿過洞眼，冷不防掐捏對方左乳頭，前後約2秒，被害人愣了一下，本能縮身閃避，接下來雖力持鎮靜繼續聚會，但離開後不堪內心澎湃的羞憤，報案怒告廖男調戲侵犯、涉嫌性騷擾。

廖男到案堅稱無意調戲對方，也沒摸到對方乳頭，更說被害人「不是我心儀的對象」，他自認品行端正，聲請傳訊證人作證他從未任意觸摸別人身體。

被害人氣憤指出，當下腦中一片空白，隨即感覺噁心、尷尬，非常不可思議，身體也有很激烈的反應。林女證稱，3人當時座位距離很近，她目擊過程被嚇到，偷瞄被害人表情顯然很震驚，似乎被定住，之後續攤唱歌，被害人私下顫抖告知遭廖男侵犯，她感受對方的恐懼，才說出「我親眼看到」。

法官勘驗現場監視畫面，確認廖男撥開被害人皮衣再往內伸手，且「轉動」手指，被害人隨即縮頭聳肩靠向林女閃避，身體反應明顯很大，廖男辯稱現場燈光昏暗怎能瞬間隔著1件貼身上衣瞄準乳頭，法官索性要被害人把當天所穿衣物帶來法庭勘驗，確認最內層貼身上衣質料很透，放在桌上都能看見黑色的桌面。

更重要的是，廖男事後曾告訴林女「我也不應該去碰觸他的，就是私密的部位」，法官認定被害人和證人沒動機誣陷廖男，並指廖男所辯不實，且非但不認錯，還推稱被害人不願對這場誤會向他道歉而調解破局，法官認為廖男犯後態度造成被害人二次傷害，一審判廖男3月徒刑、得易科罰金9萬元，高院今駁回廖男上訴，全案定讞。

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