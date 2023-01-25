　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上市董座約美女談購地！色捏翹臀撫背　辯「才摸1、2秒」下場曝

▲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲某上市建設公司董座遭咖啡店老闆娘控告摸臀性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新北報導

咖啡店老闆娘小花（化名）控告某上市建設公司董座，表示對方在在2021年9月間與她在咖啡館討論土地買賣時，趁機拍她臀部，之後又在某法律事務所外走廊，多次牽起她的手，並撫摸、揉捏她的背部、臀部。由於法官一審判決前，兩人已達成和解，小花撤回其告訴，因此判公訴不受理。

判決書指出，某上市公司董座遭指控，他在2021年9月12日下午在小花所經營的咖啡店櫃台，趁與小花交談之際，突伸右手摟住小花腰部並拍小花臀部2下，之後又伸手碰觸小花背部並拍小花臀部1次。

小花隔天下午陪奶奶跟家人，前往某律師事務所與董座簽約，在與董座走到走廊盡頭討論購地相關事宜，往回走的過程中，突然被董座牽手，還被上下移動撫摸她的背部及臀部。她婉轉推辭，並跟董座說「不想講了，要回事務所了」，但仍被董座撫摸她的背部、腰部及臀部，小花事後心有不甘，於是向董座提告。

該名董座表示，他與小花家人土地買賣破局後，他不願意支付違約金，小花在2021年11月始提告，而不是在2021年9月案發後立即提告，讓他很訝異。又說拍、捏、掐屁股的時間僅僅1、2秒，應該不是所謂猥褻行為，案發當時也有其他人路過，小花為什麼沒有呼救或將他推開？此外，小花第一天既然遭到騷擾後感到恐懼，為何第二天還會與他有緊密互動？董座強調他與小花的互動是友善的，並沒有性騷擾的意圖、舉動。

法官調查，小花遭董座碰觸時，有不斷婉轉推掉，還對董座的行為感到噁心，由此可知，小花對於董座的觸碰行為感到反感，與董座所稱兩人是友善互動截然不同，且小花提出告訴後，至新北地院2022年10月3日審理程序之前，均未見其對董座提出附帶民事訴訟或其他求償行為，顯見讓小花並未藉此訴訟程序謀求任何利益，其所述應屬真實。

然而，一審判決前，小花與董座私下達成和解，於2022年11 月4日撤回其告訴，並表示包括強制猥褻部分一併撤回告訴，法官因此判本案公訴不受理。

ET快訊
狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況
刮30張↑中100萬！　他「掏光錢包分紅」全場顧客
快訊／公路下雪了！　一片銀白畫面曝
冷到沒完沒了！　下波寒流報到時間曝
日本暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　多人送醫
網點名「3大最難開停車場」！　不是撞車就是撞牆
快訊／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」撞設備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重案回顧／震驚全台！台南2警追查竊車案　身中55刀割喉慘死

屏鵝公路春節交通「領航員」　建興所所長李天寶…用路人按讚

上市董座約美女談購地！色捏翹臀撫背　辯「才摸1、2秒」下場曝

女慣竊狂偷賣場！上午偷果汁機下午偷衣服…順手外帶2碗牛肉麵

兒首次回台成噩夢！遭托兒所園長拉、打生殖器　痛哭：沒人來救我

台中毛小孩遭捲車底狂哀嚎　警千斤頂急救援「脫困慘跛腳」

不顧乘客8成滿「淫兵客運上露鳥自慰」嚇壞女乘客　下場慘了

圖書館看電影太吵被勸離！男亮美工刀恐嚇　辯「割腳皮」下場曝

超商「店到店」淪詐團取簿專櫃　2年輕男女「輕鬆打工」慘了

快訊／初四走春注意　國1「2車追撞」回堵3公里

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

重案回顧／震驚全台！台南2警追查竊車案　身中55刀割喉慘死

屏鵝公路春節交通「領航員」　建興所所長李天寶…用路人按讚

上市董座約美女談購地！色捏翹臀撫背　辯「才摸1、2秒」下場曝

女慣竊狂偷賣場！上午偷果汁機下午偷衣服…順手外帶2碗牛肉麵

兒首次回台成噩夢！遭托兒所園長拉、打生殖器　痛哭：沒人來救我

台中毛小孩遭捲車底狂哀嚎　警千斤頂急救援「脫困慘跛腳」

不顧乘客8成滿「淫兵客運上露鳥自慰」嚇壞女乘客　下場慘了

圖書館看電影太吵被勸離！男亮美工刀恐嚇　辯「割腳皮」下場曝

超商「店到店」淪詐團取簿專櫃　2年輕男女「輕鬆打工」慘了

快訊／初四走春注意　國1「2車追撞」回堵3公里

別求贏！伊能靜分享「與另一半正向溝通」7秘訣　網狂讚：太有道理

黃安上不了飛機「開罵了」！赴陸沒做1件事　地勤拒幫辦登機

廣發英雄帖！柯文哲曝民眾黨選才方向　「不想找已成名政治人物」

葉倫稱尚比亞解決債務的障礙在中國　陸使館批：先處理好自己債務問題

獵人皮卡內遭射殺　員警推斷「後座寵物狗誤踩步槍」奪主人性命

重案回顧／震驚全台！台南2警追查竊車案　身中55刀割喉慘死

美國裁員風暴擴大　3M宣布解僱2500人

年後宣布室內脫口罩！公衛專家建議「3階段鬆綁」：這類場所等6月

輸入密碼走進隧道內！高雄「神秘金庫」餐酒館、麻辣肉燥飯太驚豔

總價300萬學套還是很熱　15年「淡大金庫」年成交59筆

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

值勤警買草莓霜淇淋　違規穿越馬路畫面曝

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

警員「獻身」抓老鴇！越籍女幫他戴套

重機騎士出門拜年！休旅車對撞噴飛5m

43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶

獨／惡狼涂明朗豪宅偷520萬　疑山上挖洞埋贓275萬

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

站手扶梯左側不動　遭嗆「有病」險釀全武行

桃竊車賊撞警車落跑！警連開7槍逮人

托兒所園長打生殖器　童哭訴：沒人來救我

左轉買伴手禮撞飛直行機車　夫妻雙載1死1重傷

汐止住宅發電機起火　濃煙從B1冒出

更多熱門

相關新聞

OL學按摩轉正面突遭含住　色男下場慘

OL學按摩轉正面突遭含住　色男下場慘

彰化李姓男子前年10月與前同事A女相約到賓館教學按摩，他再三保證只是單純的按摩，不會有任何越軌之舉，沒想到按摩至身體正面時，他竟低頭吸含女方的胸部。李男挨告之後，辯稱當下以為A女「也有意思」，才會誤判，但還是被法官依違反《性騷擾防治法》，判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

律師：2將校性騷拔官　法官性侵卻保護

律師：2將校性騷拔官　法官性侵卻保護

姨丈撩髮撥肩帶！摔手機被罵：沒禮貌

姨丈撩髮撥肩帶！摔手機被罵：沒禮貌

變態狼出沒汐止！開口就問：可以打砲嗎？

變態狼出沒汐止！開口就問：可以打砲嗎？

高雄女騎車被尾隨　噁男：做愛做的事情

高雄女騎車被尾隨　噁男：做愛做的事情

關鍵字：

上市公司性騷擾摸臀土地買賣

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面