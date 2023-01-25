上市董座約美女談購地！色捏翹臀撫背　辯「才摸1、2秒」下場曝

▲某上市建設公司董座遭咖啡店老闆娘控告摸臀性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新北報導

咖啡店老闆娘小花（化名）控告某上市建設公司董座，表示對方在在2021年9月間與她在咖啡館討論土地買賣時，趁機拍她臀部，之後又在某法律事務所外走廊，多次牽起她的手，並撫摸、揉捏她的背部、臀部。由於法官一審判決前，兩人已達成和解，小花撤回其告訴，因此判公訴不受理。

判決書指出，某上市公司董座遭指控，他在2021年9月12日下午在小花所經營的咖啡店櫃台，趁與小花交談之際，突伸右手摟住小花腰部並拍小花臀部2下，之後又伸手碰觸小花背部並拍小花臀部1次。

小花隔天下午陪奶奶跟家人，前往某律師事務所與董座簽約，在與董座走到走廊盡頭討論購地相關事宜，往回走的過程中，突然被董座牽手，還被上下移動撫摸她的背部及臀部。她婉轉推辭，並跟董座說「不想講了，要回事務所了」，但仍被董座撫摸她的背部、腰部及臀部，小花事後心有不甘，於是向董座提告。

該名董座表示，他與小花家人土地買賣破局後，他不願意支付違約金，小花在2021年11月始提告，而不是在2021年9月案發後立即提告，讓他很訝異。又說拍、捏、掐屁股的時間僅僅1、2秒，應該不是所謂猥褻行為，案發當時也有其他人路過，小花為什麼沒有呼救或將他推開？此外，小花第一天既然遭到騷擾後感到恐懼，為何第二天還會與他有緊密互動？董座強調他與小花的互動是友善的，並沒有性騷擾的意圖、舉動。

法官調查，小花遭董座碰觸時，有不斷婉轉推掉，還對董座的行為感到噁心，由此可知，小花對於董座的觸碰行為感到反感，與董座所稱兩人是友善互動截然不同，且小花提出告訴後，至新北地院2022年10月3日審理程序之前，均未見其對董座提出附帶民事訴訟或其他求償行為，顯見讓小花並未藉此訴訟程序謀求任何利益，其所述應屬真實。

然而，一審判決前，小花與董座私下達成和解，於2022年11 月4日撤回其告訴，並表示包括強制猥褻部分一併撤回告訴，法官因此判本案公訴不受理。