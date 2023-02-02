小潘、不二糕餅年後都漲價　最高漲幅逾1成

▲台中蛋黃酥名店不二糕餅，年後宣布調漲。（示意圖／ETtoday資料照）



記者隋昊志／綜合報導

長達10天的春節連假才一結束，多間食品餐飲業者都紛紛宣布漲價，兩間備受歡迎的糕餅名店小潘蛋糕坊、不二糕餅，也幾乎在同一時間喊漲，最高的漲幅超過1成。

過完一個春節，不少食品餐飲業者宣布漲價，位於新北市板橋的鳳梨酥人氣名店「小潘蛋糕坊」，日前在粉絲專頁表示，因原製作的材料雞蛋、麵粉成本大漲，為了維持產品品質，調漲麵包、蛋糕商品價格。漲價的品項像是酥皮及葡式蛋塔，6入一盒從130元漲到150元；部分瑞士捲從130元漲到140元；綠豆、咖哩椪（有肉）從60元漲至65元。但目前最夯的鳳梨酥及蛋黃酥，價格仍維持不變。

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▲台中蛋黃酥名店不二糕餅，年後宣布調漲。（示意圖／ETtoday資料照）



台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，同樣也是因為原物料成本飆漲，宣布從今（2）日起漲價，蛋黃酥6入一盒從280元漲到320元，12入一盒從560元漲到640元，其他部分商品如檸月酥、茶鳳黃等，也有調整售價。。

至於另間彰化排隊蛋黃酥名店「不二坊」，是否會跟進漲價也引起饕客們關注。對此，店家表示，若價格有所更動，會公布在臉書。「不二坊」上次漲價，是2021年8月因應原物料上漲，當時蛋黃酥一顆從40元漲到45元，至今仍維持售價。