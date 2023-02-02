終於有好消息！「不二糕點」漲價　彰化不二坊蛋黃酥維持1顆45

▲彰化不二坊蛋黃酥未漲價，仍維持1顆45元。（圖／ ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，因原物料本持續飆漲，從今日（2/2）起價格調漲，蛋黃酥6入一盒從280元漲到320元，12入一盒從560元漲到640元；而彰化排隊蛋黃酥名店「不二坊」，店家則說，若有價格更動，會公布在臉書，自2021年8月從40元漲到1顆45元，至今仍維持售價。

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不二坊蛋黃酥早在2021年8月，因應原物料上漲，蛋黃酥一顆從40元漲到45元，一盒6入從原售價240元漲至270元；15入從600元漲至675元；20入的從原本的800元漲到900元，當時雖然有許多網友直言「買不下去」，但排隊人潮依舊不減，代購價格去年中秋竟飆漲到一盒1800元、蝦皮更出現1988元天價，令人咋舌。

台中「不二糕餅」宣布漲價後，不二坊蛋黃酥是否跟進讓人關注，今天上午8點不二坊已經排了多位民眾，等著店家營業要購買蛋黃酥，對於不二坊1顆蛋黃酥售價45元，有民眾私下表示，「1年多沒漲價了」、「這價格還好吧」，「用料實在、好吃比較重要」。

如今傳承彰化排隊名店不二坊的台中「不二糕餅」，是由該店第三代在台中開設的店舖，據悉不二糕餅的材料均與不二坊來源相同，內餡較不二坊清爽、外皮口感較為濕潤，也獲得不少網友推崇，明天（2/2）起價格調漲，蛋黃酥6入一盒從280元漲到320元，12入一盒從560元漲到640元。其他商品如檸月酥、茶鳳黃也有調整售價。