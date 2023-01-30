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兄弟為吃冰使出「合體技」！　萬人見1細節大讚：社會還有救

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲兄弟齊力挖冰。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人喜歡飯後來個甜點滿足一下。一名網友近日到餐廳吃飯，發現有一對兄弟想要享用冰淇淋，但2人的姿勢相當特別，原來是因為他們身高不夠，弟弟就爬到哥哥背上使出「合體技」挖冰。照片曝光後隨即吸引上萬人點讚，並稱讚這對兄弟，「也太有愛了吧，好可愛喔」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，「兄弟齊心，齊力挖冰」，原來是他去用餐的時候，看到有一對兄弟要挖冰淇淋，但因為身高不夠高，挖不到下面的冰淇淋，於是哥哥決定將弟弟背起來。從照片中也能看到，弟弟爬到哥哥的背上，擔心自己會掉下來，還用腳奮力夾住哥哥；而哥哥也用身體的力量撐住對方，才會形成這特別的畫面。原PO看到這情景後，也去協助這段兄弟，且稱讚2人都非常有禮貌。

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不少人看到照片後，紛紛笑說「原來是合體技啊！」「一看就知道平常有練習」、「有在看生存片的fu」、「小朋友不友善冰淇淋櫃」、「二個和尚抬水喝」、「哥哥把弟弟丟在冰櫃裡面又是另一個故事了」、「長大一點就搶孤了」、「兄弟檔就是為了幹大事，他們媽媽應該很開心」、「兄弟の破冰遊戲」。

也有眼尖的網友注意到，弟弟爬到哥哥背上之前，有先把鞋子脫掉，大讚「某種程度上還蠻講究衛生的，因為知道脫鞋子」、「弟弟竟然還脫了鞋！太感人了」、「聰明的小孩！嘗試找方法不是找爸媽，而且還記得脫鞋，社會還有救」。但有人擔心認為，「如果整個人跌進去呢？其實可以請大人協助」、「其實這樣有點危險，脊椎會壓迫」。

另外，還有人順道抱怨，「快見底就算了，有些冰到跟石頭一樣很怕客人吃」、「有些吃到飽的冰淇淋，硬到大概只有館長挖得起來」、「曾吃過自助冰淇淋是cold stone品牌的燒烤店，結果那冰淇淋真的硬跟石頭一樣，完全挖不起來，氣死我」。

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